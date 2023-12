Hoe de kotter aan de kust van Zandvoort door naastenliefde tóch voor de kerst thuis kwam

Even leek het erop dat de gestrande kotter aan de kust van Zandvoort niet voor de kerst thuis zou zijn en dreigde een rampscenario. De eigenaar was zelf verantwoordelijk voor het wegslepen, en op hulp van de gemeente en Rijkswaterstaat hoefde hij niet te rekenen. Maar dat lieten talloze betrokkenen en bedrijven niet gebeuren. Hoe door hun hulp en vrijwillige inzet het onmogelijke mogelijk werd.

Een robuuste kotter aan het strand van Zandvoort. Ruim drie weken lang domineerde 'Black Jack' het zeegezicht van de kustplaats. De kottersoap begon op 22 november toen het strandde op een zandbank aan de kust, en eindige gisteren toen het na drie eerdere vergeefse pogingen werd losgetrokken. Die uitkomst is te danken aan talloze mensen en bedrijven die vrijwillig en kosteloos te hulp schoten.

Iedereen leeft mee

Ed Reker (61) uit IJmuiden viste op 22 november dicht langs de kust nietsvermoedend op garnalen. Nadat een touw in de schroef terechtkwam, werd de boot onbestuurbaar en vervolgens door de wind tegen een zandbank aangeblazen. Moederziel alleen zat Reker op de gestrande boot. Volgens dochter, Lisette Reker, zat haar vader er flink doorheen.

Bij 'operatie kotter' waren de afgelopen drie weken tientallen mensen betrokken. Eerst de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) die het schip met een sleepboot probeerde vlot te trekken. Een monster klus, zo bleek. De vastgelopen kotter was met geen mogelijkheid los te krijgen. In de verwoede pogingen strandde de sleepboot zelf óók op de zandbank. Een unieke situatie: nog nooit eerder strandde twee boten voor de kust van Zandvoort. Door de inzet van 'groot geschut' kon de sleepboot een paar uur later worden vlotgetrokken. De kotter uit IJmuiden? Die bleef muurvast zitten.

De vergeefse sleeppogingen gingen Ed Reker niet in de koude kleren zitten. De reden voor dochter Lisette een inzamelingsactie te starten. "De garnalenvisserij is zijn inkomstenbron én pensioen. Ook gaat de reparatie straks in de papieren lopen." De solidariteit onder mede-vissers was groot, zo bleek. Massaal werd er gedoneerd en binnen een paar dagen stond de teller al op meer dan 64.000 euro. Iets dat haar vader volgens Lisette vooral aan hemzelf te danken heeft: "Mijn vader is één van de laatste zelfstandige vissers. Het wereldje is klein, iedereen leeft mee."

Talloze hulp aanmeldingen

Een week later werd duidelijk dat er zwaarder geschut nodig was. Zo moesten grote (graaf)machines de weg voor het schip vrij maken. De vergunningverlening hiervoor was snel rond. Een woordvoerder zei daarover: "Natuurlijk moet het allemaal zorgvuldig, maar we zorgen er wel voor dat de schipper niet in een uitgebreide mallemolen van vergunningen komt. Deze man moet worden geholpen."

Dat de beste man geholpen moest worden, vond ook Riemer Brons. Hij volgde het nieuws rondom de kotter op de voet en startte met zijn bedrijf een hulpactie. Samen met twee andere bedrijven leverde Brons personeel en materiaal in een ultieme poging de gestrande garnalenkotter weer op zee te krijgen. Alles geheel kosteloos. Brons: "Ik denk dat ik het hele strand vol had kunnen zetten met machines, zoveel hulp aanmeldingen heb ik gehad."

Toch eindigde ook deze derde poging in een deceptie. Tot twee keer toe brak het sleeptouw. Daarnaast gooide een gebroken koppeling en het korte daglicht roet in het eten.

Happy ending

Drie weken later, en meerdere pogingen verder, was de kotter inmiddels landelijk nieuws geworden. Van heinde en verre werd hulp aangeboden. Zo gaven tientallen betrokkenen tips hoe de boot het beste vlot te trekken. Zelfs uit Friesland kwam er een helpende hand. Een bedrijf uit Harlingen gespecialiseerd in sterke kabels schoot schipper Reker te hulp. Een gigantisch sterk en superlicht sleeptouw werd gesponsord. De kabel speelde gisteren een hoofdrol tijdens de slotscène van het Zandvoortse kotterdrama.

Na vierentwintig dagen lukte het gisteren met Fries sleeptouw en de inzet van tientallen vrijwilligers de kotter van de zandbank te bevrijden. Dochter Lisette was in extase: "Het is onvoorstelbaar. Ongelofelijk. Tranen overal." Ook de burgemeester van Zandvoort reageerde vanaf het strand en was blij toe. Hij feliciteerde én roemde alle betrokkenen.

De kotter is inmiddels weer thuis en staat op de kant in IJmuiden. De familie Reker wil tot slot iedereen die - in welke vorm dan ook - heeft geholpen, bedanken. "We hebben de laatste drie weken hartverwarmende berichten en steun gehad. Iedereen leefde mee en dat doet ons goed." In het bijzonder bedanken ze de mensen die zich belangeloos hebben ingezet. Want één ding is zeker: zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers en bedrijven was deze kottersoap nooit geëindigd in een happy ending.