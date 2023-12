Terugkijken: hoe de gestrande kotter eindelijk vlotgetrokken werd

Na vierentwintig dagen en drie vergeefse pogingen is het eindelijk gelukt: de gestrande kotter is los. Niet alleen de eigenaar van de kotter, maar ook het betrokken publiek op het strand slaakte een zucht van opluchting. Bekijk hier het moment waarop de kotter werd herenigd met de Noordzee.

Gestrande kotter wordt vlotgetrokken in Zandvoort - NH Nieuws

Niet drie, maar vier keer is ditmaal scheepsrecht, de garnalenkotter Black Jack is eindelijk weer terug op zee. Drie weken geleden liep de kotter vast op de kust van Zandvoort. De eigenaar was zelf verantwoordelijk voor het wegslepen, en op hulp van de gemeente en Rijkswaterstaat hoefde hij niet te rekenen. Maar dat lieten talloze betrokkenen en bedrijven niet gebeuren.