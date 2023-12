Nieuwe race tegen de klok voor kotter

Schipper Ed Reker van de losgetrokken kotter is bezig met een nieuwe race tegen de klok. De Black Jack lag drie weken lang muurvast op het strand van Zandvoort. Afgelopen weekend lukt het bij de vierde poging wel de vissersboot vlot te trekken. Nu ligt het schip in thuishaven IJmuiden en wordt gerepareerd. Maar dat moet wel snel gebeuren, legt Eds dochter Lisette uit in deze reportage.