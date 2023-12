Nieuwe huizen op oude grond voor duizenden Alkmaarders: "Met behoud van historie"

In Oudorp, op Overstad, op de plek van het karakteristieke PEN-dorp: er zijn heel wat plekken in Alkmaar waar binnenkort gebouwd gaat worden. Er komen ruim 2.000 nieuwe woningen bij en daarmee komt er ook ruimte voor nieuwe inwoners. Al die oude en nieuwe inwoners worden straks wel gehuisvest in nieuwbouw die rekening houdt met de rijke historie van de kaasstad: "Dat willen we meer zichtbaar maken."

Een behoorlijke groei, die de komende jaren nog verder zal gaan ook, is de verwachting. "Allemaal heel mooie projecten", vindt de wethouder. "We komen nu zo bij het PEN-dorp."

"We hebben het over 2.365 nieuwe woningen waar we mee bezig zijn", zegt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal die mee is met de persreis. "Als je uitgaat van twee tot drie bewoners per huis, dan gaat dat toch al gauw over zo'n 7.000 nieuwe Alkmaarders."

Projectontwikkelaars, wethouders, ambtenaren en journalisten gingen deze week samen met de bus op pad om poolshoogte te nemen bij verschillende bouwprojecten in Alkmaar. "Hier moet je nog rechtdoor", krijgt de chauffeur te horen. In een stad waar veel gebouwd wordt is het soms ook echt even navigeren. En gebouwd wórdt er, stelt wethouder Christian Schouten.

Dat PEN-dorp is een bijzonder stukje Alkmaar, met hellende rode daken, bijzondere betonnen structuren en een binnentuin met water en groen. Het is een schepping van de beroemde architect Abe Bonnema dat het waard is om te bewaren. Toch verdwijnt het, want het complex is in slechte staat. De nieuwbouw moet de erfenis van Bonnema bewaren.

"Eigenlijk hartstikke mooi dat we in een nieuwe ontwikkelingen toch de stedenbouwkundige waarden bewaren", zegt wethouder Schouten daarover. "Niet de spreekwoordelijke blokkendozen. We willen een stad maken waar we met z'n allen wíllen wonen."

Met het nieuwe PEN-dorp, goed voor 550 woningen, wil de wethouder 'doorpakken'. "Wat mij betreft, sta ik hier volgend jaar weer voor de eerste paal", houdt hij de ontwikkelaars voor.

