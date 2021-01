Locatie Stadswerk072 maakt plaats voor woningbouw

De komende jaren wil Alkmaar 15.000 woningen realiseren aan het Alkmaars Kanaal. In Overdie staan 2.300 en in Oudorp 950 woningen in de planning. "Dit gebied moet zich ontwikkelen tot een 'stoere havenstad' aan het Noordhollands Kanaal, waarin plaats is voor woningen, bedrijven en voorzieningen. Tegelijkertijd versterken wij de afvalinzameling in de gemeente Alkmaar."

Logische stap

Volgens het college is de locatie aan de Herculesstraat al langere tijd te krap geworden voor Stadswerk072 met alle activiteiten en opslag van materieel en materialen. "De verplaatsing van Stadswerk en de herontwikkeling van de Herculesstraat is dan ook een logische stap. Het past binnen de door de raad vastgestelde ontwikkelbeelden voor Overdie en Oudorp."

Het onderdeel afval en het afvalbrengstation van Stadswerk072 wordt voortaan ondergebracht bij de HVC. "Dit biedt een kwaliteitsslag en levert voordelen op het gebied van afvalinzamelen en verwerken", aldus het college.