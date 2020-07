Alkmaar wil zes miljoen uit regeling om nieuwbouw te versnellen

ALKMAAR - Het college van de gemeente Alkmaar heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bijdrage van zes miljoen euro uit de regeling Woningbouwimpuls. Dat is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) die één miljard euro beschikbaar heeft gesteld om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Alkmaar wil het geld inzetten voor Overstad om de bouw van ruim 1.000 woningen te realiseren. In het najaar wordt bekend of de aanvraag wordt toegekend door het ministerie.