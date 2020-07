Coronacrisis of niet, de nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep gaat door

ALKMAAR - Noordwest Ziekenhuisgroep werkt ondanks de coronacrisis flink door aan het realiseren van de vernieuwbouw, al zorgen de onzekere financiële vooruitzichten door de coronapandemie voor de nodige uitdagingen. In september starten de sloopwerkzaamheden op de locatie in Alkmaar. Eind oktober wordt Huize Westerlicht opgeleverd. Het rijksmonument krijgt een kantoor- en onderwijsfunctie. In november opent de nieuwe afdeling acute zorg op locatie Den Helder haar deuren.

De ziekenhuisgroep heeft nog geen geschikte aannemer voor de eerste fase van de nieuwbouw kunnen strikken: "De reden hiervoor is dat de kosten voor de realisatie niet aansluiten bij het beschikbare bouwbudget. Noordwest verkent de komende tijd de opties om de aanbesteding te vervolgen. Daarbij wordt gelet op de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebrengt en de mogelijkheden om meer flexibiliteit in de bouwplannen te verwerken", meldt Noordwest.

Noodzakelijker dan ooit

Sinds de coronapandemie wordt er in het ziekenhuis anders gewerkt en is zorgvernieuwing versneld doorgevoerd. Zo spreken artsen en patiënten elkaar vaker tijdens digitale consulten in plaats van fysieke bezoeken aan het ziekenhuis, zijn er gescheiden stromen voor wel- en niet- besmette patiënten, zijn de openingstijden verruimd en werken ondersteunende afdelingen overwegend thuis.

Daarnaast is er meer behoefte aan eenpersoonskamers voor de opname en behandeling van patiënten die in isolatie moeten. "Dat is nog duidelijker aan de orde gekomen in de afgelopen periode."

'Lessons learned'

Als onderdeel van de verkenning wil Noordwest de nieuwe werkwijze als ‘lessons learned’ meenemen in het nieuwe ontwerp. De ziekenhuisgroep wil hier de gemeente en medewerkers, maar ook direct omwonenden en zorgverzekeraars bij betrekken. Naar verwachting is komend najaar duidelijk hoe de bouwplannen verder worden gerealiseerd.