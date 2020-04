Verpleegkundige Noordwest Alkmaar vlogt voor NH Nieuws: "Het ziekenhuis lijkt bijna op een oorlogsgebied"

Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Mirjam Feijen werkt als verpleegkundige op de neurologische afdeling in het Noordwest Alkmaar en laat zien hoe het coronavirus haar werk beïnvloedt.

Toch moet Mirjam regelmatig coronatesten afnemen bij de patiënten. "Als de patiënten hoesten, koorts krijgen of kortademig zijn, nemen we een test af." Ook bij patiënten die overgeplaatst worden naar een verpleeghuis worden getest op het virus.

Hoewel Mirjam voor een test een schort, mondmasker en handschoen aan moet doen, verzorgt ze de patiënten verder onbeschermd. In principe is de afdeling namelijk schoon, maar zeker is dat niet. "Patiënten met een neurologische aandoening worden met spoed opgenomen. Als ze geen koorts hebben niet hoesten, gaan we ervan uit dat er geen sprake is van corona."

Als de patiënt tijdens de opname wel koorts krijgt of gaat hoesten, kan het toch corona zijn. In de vlog hieronder vertelt Mirjam dat ze dat best spannend vindt. "We werken onbeschermd, dus je loopt het risico om het virus op te pikken."