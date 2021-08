Omwonenden stuk meer gerustgesteld door nieuwe plannen hoogbouw Overstad

De bouwplannen van het nieuwe Overstaete, waarbij kantoren en zo'n 75 appartementen worden gebouwd aan de Kwakelkade in Alkmaar, zijn flink veranderd. Omwonenden maakten zich zorgen over de hoogte van het hoogste gebouw. Hoewel de nieuwe plannen nog niet definitief zijn, zijn de buurtbewoners al een stuk meer tevreden.

In de eerste plannen, die in mei aan omwonenden werden gepresenteerd, zou het hoogste gebouw negen verdiepingen tellen. Dat was goed voor zo'n dertig meter hoogte. Dit kon op veel weerstand rekenen bij de buurtbewoners, die zelfs een initiatiefgroep startten onder de naam Kwakelkade en waarbinnen buurtbewoners in gesprek zijn over de bouwplannen.

Marije Kuitert, omwonende en lid van de initiatiefgroep, vertelt aan NH Nieuws een stuk geruster te zijn op de nieuwe plannen, die in juli werden gepresenteerd. "Er werd na de tweede bijeenkomst een stuk positiever gereageerd door de aanwezigen, vooral omdat het ontwerp een stuk minder hoog is. Daarbij geven de nieuwe plannen ook aan dat er geluisterd wordt naar wat wij te zeggen hebben, dat is fijn."

Na het tweede plan is er weinig contact geweest tussen de initiatiefgroep en de projectontwikkelaar, omdat het zomervakantie was. "Maar dat zal op korte termijn wel gebeuren. Dan kunnen we het nieuwe plan ook in alle rust met hen bespreken." Het is verder vooral wachten op het definitieve plan, vertelt Kuitert.