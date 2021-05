Omwonenden Overstad maken zich zorgen over hoogbouw: "Het past hier niet"

Het project Overstaete, waarbij er zo'n zeventig appartementen gebouwd worden aan de Kwakelkade in Alkmaar, valt bij de buren aan de overkant van de Hoornsevaart niet in goede aarde. Vooral de hoogte van de woontoren, in totaal negen verdiepingen, is voor de omwonenden een doorn in het oog. "We worden letterlijk opgeslokt", vertelt omwonende Suzanne Krul aan NH Nieuws.

"We zitten nu heerlijk in het zonnetje en wonen op het mooiste plekje van Alkmaar, maar aan alle kanten wordt in de hoogte gebouwd. We verliezen ons uitzicht op de historische binnenstad, het is echt veel te extreem." Ook buurvrouw Bianca de Jong maakt zich zorgen over het woningbouwproject. De woontoren komt aan de overkant van haar huis.

"Dat er gebouwd gaat worden juichen we toe, maar negen verdiepingen past niet in de omgeving. We maken ons ook zorgen om de enorme slagschaduw en de opbrengst van onze zonnepanelen. Ik heb dit huis juist gekocht omdat we tot laat in het zonnetje kunnen zitten."

