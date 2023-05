Woontorens tot 50 meter in het Ringerskwartier in hartje Alkmaar

Het Ringerskwartier in Alkmaar Overstad krijgt drie prominente woontorens: de Bonbon, de Cacao en de Waaier. De flats komen aan het kanaal naast de monumentale Ringersfabriek te staan. Die voormalige chocoladefabriek is gerenoveerd en geschikt gemaakt voor appartementen en een foodhal.

"Het Ringersplein is het hart van het nieuwe centrum, een unieke plek met karakter en historie, waar iets gebeurt, waar reuring is, en gelegen op slechts één brug van het oude centrum", aldus gebiedsontwikkelaar BPD, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De nieuwe woontorens hebben hun naam de Bonbon, de Cacao en de Waaier te danken aan de historische chocoladefabriek van weleer. Verspreid over de drie gebouwen worden er in de eerste fase 148 woningen opgeleverd, die in juni in de verkoop gaan.

Van starterswoningen tot penthouses

De huizen variëren van starterswoningen van 254.000 euro tot een penthouse van zo'n 1,1 miljoen. "De appartementen hebben een parkeerplaats in de overdekte garage, met uitzondering van de startersappartementen. Naar verwachting gaat de bouw in het tweede kwartaal van 2024 beginnen."

Met de omgetoverde Ringersfabriek en de drie woontorens van 35 tot 50 meter hoog is het Ringerskwartier nog niet af. De 27 meter hoge Pastille komt daar nog bij. In totaal zullen er in het gebied 273 woningen komen. "213 koopwoningen, waarvan 58 sociale koop. Plus 60 huurwoningen in de Cacao, waarvan 24 sociaal en overige middeldure huur."