Voorgevel Ringersfabriek niet meer te redden: "Voor iedereen een tegenvaller"

Het metselwerk van de voorgevel van de Ringers Chocoladefabriek in Alkmaar verkeert in zo'n slechte staat, dat dit niet behouden kan blijven. Nog niet duidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de restauratie. Eigenaar Ten Brinke Vastgoed komt met een reconstructieplan, dat zal worden beoordeeld door de vakgroep Erfgoed van de gemeente.