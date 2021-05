Huizencrisis drijft Amsterdammer naar regio Alkmaar, duizenden extra woningen nodig

De huizencrisis en stijgende prijzen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) drijven steeds meer woningzoekenden naar de regio Alkmaar, blijkt uit onderzoek van ABF Research. Dat betekent dat er nóg meer woningen moeten worden gebouwd, stelt Woningmakers Regio Alkmaar. "De regio moet naar een productie toe van 2.000 woningen per jaar."

Woningmakers Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van 40 'spelers' binnen de branche, zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars. Zij bemerken een aanzienlijke stijging in het aantal mensen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dat in de regio Alkmaar zoekt naar een nieuwe woning, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

MRA betreft het gebied in het noordelijke gedeelte van de Randstad en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer.

Sociale huur

Het aantal woningzoekenden vanuit die regio zal de komende tien jaar alleen maar toenemen. De behoefte aan (sociale) huur wordt momenteel onderzocht. Uit cijfers van het SNVK blijkt dat de meeste sociale huurwoningen nu naar lokale inwoners gaan, maar dat een kwart van de inschrijvingen van buiten de gemeente komt.

ABF Research verwacht dat er tot 2040 behoefte zal zijn aan 15.900 extra woningen voor de lokale bevolking. Voor mensen uit Amsterdam en omgeving schatten zij dat er nood is aan 9.400 tot 17.600 extra woningen.

Vol aan de bak

Voorzitter van Woningmakers Joke van den Berg stelt tegenover Alkmaar Centraal dat de betrokken partijen vol aan de bak zullen moeten om deze vraag te bedienen. "Als we dat niet doen ontstaat een nog grotere krapte op de woningmarkt dan momenteel het geval is. Nu al kent iedereen wel iemand die geen huis kan vinden."