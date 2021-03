Statushouder Natsnet (30) dolgelukkig met sociale huurwoning

ALKMAAR - Natsnet (30) uit Eritrea studeert hard om uiteindelijk Nederlands staatsburger te worden. Ze had het geluk dat ze redelijk snel een sociale huurwoning kreeg toegewezen, binnen een jaar. "Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ken ook veel mensen die pas na 4 of 5 jaar aan de beurt zijn voor een huis", vertelt ze aan NH Nieuws. De huisvesting van statushouders is een belangrijk thema voor de komende verkiezingen.

Natsnet (30) uit Eritrea werkt keihard voor haar titel als staatsburger - NH Nieuws / Tom Jurriaans

We spraken Natsnet tijdens haar taalles in buurthuis De Rekere. Zij vluchtte naar Nederland vanwege de politieke situatie in haar land. "Ik zat een lange tijd op het AZC. Dat was lastig, met zoveel mensen." Volgens haar integratiedocent Guus Keilman is het belangrijk dat statushouders op een normale manier worden gehuisvest. "Er is geen uitzicht voor mensen die in twee jaar vier keer van het ene AZC naar het andere zijn gegaan, zonder kans op een vaste woning." Bekijk hieronder de reportage.

210301_wznh_repo_BLOK_C - NH Nieuws

De gemeente Alkmaar moet voor 232 statushouders woningen verzorgen: twee keer zo veel als vorig jaar. Dit terwijl er al woningnood is in de regio. Daarom stuurden de gemeenten uit de regio een brandbrief: statushouders huisvesten zou ten koste gaan van de huisvesting van andere woningzoekenden. De verkiezingen komen eraan en in deze regio is de huisvesting van statushouders dan ook een veelbesproken politiek thema. Lees hier hoe het is gesteld in de regio Alkmaar.