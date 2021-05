Te weinig woningen in eigen dorp: Donna en Senna komen in actie

De woningmarkt is een gekkenhuis. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor de regio. Donna van Dijk (24) en Senna Rood (25) uit Wognum vallen, net als veel andere starters, tussen wal en schip in hun zoektocht naar een woning. Daarom ligt er bij de gemeente Medemblik een brief van hen op tafel: ze willen samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden voor de bouw van starterswoningen in hun dorp.

Donna van Dijk (links) en Senna Rood. - NH Nieuws

Dat er op het moment zes woningen in Wognum op Funda staan is veel, zo vertellen Donna van Dijk en Senna Rood. En nog zijn het niet de woningen waar zij überhaupt kans op maken. De huizen zijn te duur voor een starter en worden bovendien flink overboden. Dan is er nog de mogelijkheid voor sociale huur, maar ondanks dat Senna zeven jaar staat ingeschreven bij Woonmatch Westfriesland is ze nummer 50 op de lijst voor een huurwoning. Verhuizen naar het naastgelegen en grotere Hoorn of Zwaag dan? "Daar sta je ook met twintig anderen op de stoep", vertelt Donna. Geen kans als starter Dan is er ook nog de ontwikkeling dat de regio steeds meer in trek lijkt te zijn bij inwoners uit de grote steden. "Die hebben een grote overwaarde op hun huis in de Randstad, dus die kunnen een heel gunstig bod uitbrengen. En dat zet ons eigenlijk buiten spel", vertelt Donna. Donna en Senna stuurden daarom een brief naar de gemeente Medemblik, met als titel: 'Woningnood jonge Wognummers'. "Wij maken ons zorgen om het feit dat je als starter met een goede baan moet verhuizen, omdat je geen kans maakt op de huidige huizenmarkt", zo schrijven zij in hun brief. "Zowel het huur- als het koopaanbod in Wognum is zeer minimaal en verontrustend." Tekst loopt door onder de video.

Donna en Senna over hun zoektocht naar een woning. - NH Nieuws

Wognum telt bijna 6.500 inwoners en is niet het enige dorp dat te maken heeft met dit probleem. In verschillende West-Friese dorpen kwamen inwoners in actie voor meer betaalbare woningen. Zo is een vriendengroep uit De Weere sinds 2019 bezig om gezamenlijk een woningbouwproject te starten. Deze ontwikkelingen lopen nog. Onlangs is CPO Spierland ook realiteit geworden: een woningbouwproject in Spierdijk, waar was afgesproken dat een deel van de woningen was bestemd voor geboren Spierdijkers. Donna en Senna doen in hun brief dan ook een voorstel om de mogelijkheden voor zo'n Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project te bekijken. De gemeente Medemblik laat weten in gesprek te gaan met Donna en Senna. Op 20 mei buigt de gemeenteraad zich over de ingezonden brief in de raadsvergadering.