Natuurbehoud of bouwen tegen woningnood: eeuwig dilemma in de Bovenkerkerpolder

AMSTELVEEN - De Bovenkerkerpolder is als natuurgebied belangrijk voor de regio. Daar zijn de provincie, gemeente Amstelveen en recreanten het over eens. Tegelijkertijd is de woningnood hoog en zijn potentiële bouwlocaties beperkt. Daarom ziet makelaar Edwin Brockhoff het liefst dat een strook van het natuurgebied wordt gebruikt om 3600 eensgezinswoningen te bouwen. Hij gooit een knuppel in het hoenderhok.

Wij Zijn NH: Groenbehoud of woningbouw in de Bovenkerkerpolder? - NH Nieuws

Volgens Rebecca is haar zoektocht naar een sociale huurwoning uitzichtloos en voelt het alsof ze nooit écht kans maakt om een woning te bemachtigen. Op Woningnet, de website waar sociale huurwoningen worden aangeboden, komt Rebecca niet hoger dan de 60e plek. Dat betekent dat 59 andere woningzoekenden of zelfs meer vóór haar in aanmerking komen voor een woning.

Nadat ze een tijd lang bivakkeerde in het ouderlijk huis en een tijd in Waddinxveen woonde, verblijven de twee nu tijdelijk bij een kennis van Rebecca. "Gelukkig begrijpt m'n dochtertje het wel, dat dit niet van mama is. Dat we hier mogen wonen. Ze verlangt ook wel echt naar ons eigen huis, onze plek."

Een van de vele woningzoekenden die al jaren geen vast onderkomen heeft, is Rebecca. De 31-jarige moeder, geboren en getogen in Amstelveen, is met haar dochter Fenna al meer dan drie jaar bezig om aan een woning te komen.

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam-Amstelland is gemiddeld 9,5 jaar. In de populaire gemeente Amstelveen zijn veel woningzoekers zelfs langer op zoek.

Doorstromen

Volgens makelaar Brockhoff kunnen veel mensen die nu in een sociale huurwoning zitten doorschuiven naar de nieuwbouw in de polder. Ook de koopsom kan op een slimme manier laag blijven. "Omdat het gemeentegrond is kan je met koopmodellen werken waardoor die woningen tot lengte van dagen bereikbaar blijven voor Amstelveners. Nu jagen we ze weg."

Brockhoff is er van overtuigd dat de gemeente met zijn bouwplannen de polder aantrekkelijker maakt. "Met meer recreatie, voor mijn part een kinderboerderij er bij: ik denk dat dat veel beter kan, een win-win."

De makelaar denkt dat bemoeienis van politiek Den Haag op dit vlak een stap in de goede richting is. "Wel als Den Haag tempo maakt. Er wordt nu totaal geen tempo gemaakt, ik zie dat overal. Ook in de Haarlemmermeer. Ik mis een soort urgentie."

Polderjongen

Natuurfotograaf Koen Boelrijk is opgegroeid in de Bovenkerkerpolder en ziet liever geen woningbouw in plaats van groen. "Ik ben er fel op tegen, eigenlijk. Ik was hier vanochtend ook en je ziet hoe mensen aan het wandelen zijn en over de Middenweg fietsen. Zeker nu in coronatijd, wil je de natuur in. Als je het volbouwt, ben je dat kwijt."

Veel weidevogels vinden in de polder ook een veilige thuishaven, vertelt Koen. "Die staan behoorlijk onder druk in Nederland. De grutto, de kieviet. Die hebben behoefte aan dit soort weilandgebied."

Standpunt gemeente

De kans dat makelaar Brockhoff zijn zin krijgt, is klein. Amstelveen wil de Bovenkerkerpolder houden zoals het nu is, ook al gaat het om het opofferen van een strook natuur. Wethouder Rob Ellermeijer: "Dat stuk groen willen we heel graag groen houden. Daar kunnen mensen recreëren, het is de groene long in en om Amstelveen. Het is niet nodig om daar woningen te gaan bouwen."