Sloopkogel is door de kerk: PEN-dorp van architect Bonnema tegen de vlakte

ALKMAAR - Het is de Historische Vereniging Alkmaar en het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar niet gelukt het PEN-dorp van architect Abe Bonnema op bedrijventerrein Viaanse Molen te redden. Wel wordt het gedachtegoed van de overleden architect, die het kantorencomplex in 1982 ontwierp, de inspiratiebron voor een nieuwe woonwijk.

Op deze plek komen ruim 500 woningen, waarvan 60 procent appartementen. "Een groot, mooi en modern project in een duurzame wijk", aldus wethouder Christian Braak tegen mediapartner Alkmaar Centraal. De Zwarte Hond, het architectenbureau dat de filosofie van Bonnema voortzet, mag de nieuwe buurt ontwerpen.



In opdracht van de gemeente zijn alle cultuurhistorische waarden van het PEN-dorp in kaart gebracht. Veel van de oorspronkelijke ideeën, zoals de daktuinen, zijn al eerder verwijderd. Die tuinen keren terug in het nieuwe plan. De bijzondere tuin van landschapsarchitect Mien Ruys wil de gemeente graag behouden op dezelfde plek als nu.

Mogelijk wordt de oude Helderseweg verlegd, zodat er geen barrières meer bestaan tussen de oevers van het Noordhollandsch Kanaal en de nieuwe woonwijk.

Gedachtegoed Bonnema

Volgens algemeen directeur Martijn van de Poll van HBB Groep en Piet de Geus van De Geus Bouw, die het dorp in 2018 kochten, bleek een herbestemming van het kantorencomplex niet mogelijk: "Bouwtechnisch en klimaattechnisch kwamen er flink wat problemen aan het licht."

De eigenaren zijn nu erg enthousiast over de samenwerking met het architectenbureau en met de gemeente Alkmaar. Vooral stedenbouwkundig zal de inspiratie van architect Bonnema zijn terug te vinden in de nieuwe woonwijk. "Verder moeten we afwachten waar het architectenbureau mee komt."

Volgens erfgoedstichting Adapt waren de nieuwe eigenaren bij de aankoop al van plan om de structuur van het gebied met een parkachtig karakter te behouden. De gemeente zet nu de lichten op groen om dit met Bonnema-invloeden te realiseren. Wethouder Braak van Ruimtelijke Ordening verwacht dat de vergunningen voor de raadsverkiezingen van maart 2022 rond zullen zijn en de bouw daarna van start kan gaan.