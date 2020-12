Alkmaarders proberen sloop oude school op de valreep te voorkomen

ALKMAAR - Op het nippertje proberen twee Alkmaarders de sloop van de oude Matthiasschool aan de Coornhertkade in Oud-Overdie tegen te houden. Projectontwikkelaars Pascal Riksman en Dimitri Arpad van Het Klein Liefdewerk doen een oproep aan de gemeenteraad om vanavond niet het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen, dat onvermijdelijk zal leiden tot een nieuwbouwproject op deze plek.

De projectontwikkelaars zijn het ermee eens dat er gewoond moet worden op deze plek. Maar in hun ogen kan dat met een verbouwing van het bestaande gebouw. Herbestemming van het oude gebouw is bij de gemeente Alkmaar, die eigenaar is van het gebouw, nooit serieus overwogen.

Buurtbewoners kregen vanaf het begin verschillende varianten van nieuwbouw gepresenteerd voor deze plek aan de noordrand van Park Oosterhout. Dat stoort de beide Alkmaarders, die allebei in de buurt wonen.

Tekst gaat verder onder video