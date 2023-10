Gemeente wil Alkmaarse grondeigenaren langs N242 uitkopen voor woningbouw

Bij 19 Alkmaarse grondeigenaren is een brief op de deurmat gevallen, met daarin het verzoek hun perceel aan de gemeente te verkopen. Die wil namelijk meer woningen gaan bouwen, en heeft daarvoor een aantal stukken grond langs de N242 op het oog.

Om de woningbouwdoelen te halen kijkt de gemeente nu ook naar locaties buiten de stad. Het betreft een strook aan de oostkant van de N242, tussen park van Luna en de Omval en een aantal percelen aan de westkant.

De twee gebieden van in totaal 69 hectare kwamen naar voren in het onderzoek 'Straatje erbij' van het Rijk. "De enorme woningbouwopgave kunnen we niet alleen binnenstedelijk oplossen. Een straatje erbij in bestaande wijken kan de woningnood verlichten", legt wethouder Anjo van de Ven uit.

Eerste recht op verkoop

Daarom legt gemeente Alkmaar nu het voorkeursrecht vast voor de percelen rondom de N242. Daarmee heeft de gemeente de komende drie jaar het eerste recht van koop heeft als eigenaren willen verkopen.

Volgens de wethouder is dat een goede ontwikkeling. "Wij willen bouwen voor onze inwoners, maar dan moeten er wel voldoende locaties beschikbaar zijn. Of en wanneer er woningen zullen komen, moeten we verder onderzoeken, maar we hebben nu wel een stukje zekerheid ingebouwd."

Regie behouden

Het voorkeursrecht geeft de gemeente regie om haar woningbouwdoelen te realiseren. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat marktpartijen de prijzen niet opdrijven en blijft het bouwen van betaalbare woningen mogelijk.

De grondeigenaren zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het voorkeursrecht, maar daarmee ze zijn niet verplicht om de grond te verkopen. De gemeente kijkt alleen naar mogelijkheden voor nieuwe locaties. Op 18 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Wet voorkeursrecht.