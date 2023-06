Sandra loopt al 22 dagen door Nederland tegen de woningnood: "Het speelt overal"

Sandra Mulder uit Purmerend is op weg van Lisse naar Haarlem. Het is de 22e dag van haar voettocht door Nederland om aandacht te vragen voor de woningnood. Tijdens het lopen voert ze gesprekken over woningnood. "Overal waar ik kom speelt het. Ik had vooraf gedacht dat woningnood vooral in de Randstad een onderwerp is. Dat is absoluut niet zo."

Ze heeft inmiddels meer dan 300 kilometer gelopen vanaf Zuid-Limburg en wil Den Helder bereiken. Ze trekt van camping naar camping en heeft in een handkar alle kampeerspullen bij zich. "Het gaat goed, maar het is wel ontzettend zwaar. Ook vanwege de warmte. Al die wegen zonder schaduw. Verschrikkelijk."

Sandra is met de tocht begonnen omdat ze zelf heeft ondervonden wat woningnood inhoudt. Door een scheiding heeft ze drie jaar geen eigen woning gehad en zwierf van plek naar plek. Sinds kort heeft ze een containerwoning. "Het is een vreselijk bestaan, want je hebt nooit rust."

Spaargeld

Tijdens haar tocht ziet ze hoe groot de ellende is. "Jongvolwassenen die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er geen betaalbare woningen te vinden zijn. Maar ook ouderen die dolgraag kleiner willen wonen, maar dat niet kunnen omdat die kleinere woningen zo duur zijn dat hun hele AOW eraan op gaat. Of ouders die hun hele spaargeld weggeven zodat hun kinderen zelfstandig kunnen wonen." Sandra kan er niet over uit. "Wonen moet toch een recht zijn?!"

Geen vertrouwen

Sandra merkt dat mensen het geloof in de overheid kwijt zijn. "Vroeger kon je er toch meer op vertrouwen dat een gemeente voor je zorgde. En dat je in de buurt kon blijven van je familie, van je kinderen. Nu zeggen ze gewoon: 'Ga maar naar Groningen.' Ook als je in Noord-Brabant woont."

Eigenlijk zou de tocht 23 dagen duren, maar omdat de wielen van haar kar stuk gingen heeft ze vijf dagen niet kunnen lopen. "Ik denk dat ik de 28e in de Den Helder aankom." Ze weet nog niet wat ze met al haar ervaringen gaat doen. "Misschien een boek, ik moet er nog over nadenken. Het is nu al onvergetelijk."

De avonturen van Sandra zijn te volgen via haar Facebook-pagina Wandelen Tegen Woningnood.