Gigantische vraag naar huurhuizen Schoorl: 1300 aanmeldingen voor 16 nieuwe huizen

"Ongelooflijk, het aantal aanmeldingen voor nieuwbouwproject Oosterkim", aldus een inwoner van Schoorl op Facebook. "Dat er zo'n grote vraag is benadrukt dat er meer betaalbare sociale huurwoningen nodig zijn", zegt een woordvoerder van woningcorporatie Kennemer Wonen.

Het gemiddelde aantal reacties op een woningadvertentie is 229. Toch zijn de ruim 1300 reacties op het Oosterkimproject niet zo gek, zegt hij. "Helaas zijn grote aantallen reacties op een woning geen uitzondering meer. We merken dat het aantal reacties op nieuwbouwprojecten vele malen hoger ligt".

Volgens Kennemer Wonen is het aantal reacties bijvoorbeeld vergelijkbaar met de nieuwbouwwoningen in Duin & Bosch in Castricum die binnenkort worden opgeleverd.

Wachttijd sociale huur

Omdat het maar zestien woningen zijn, zullen veel woningzoekenden teleurgesteld moeten worden. Maar hoe lang is de wachtlijst voor de sociale huursector?

Schoorl maakt deel uit van de SVNK-regio die bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. "In deze regio zijn ruim 19.000 actief woningzoekenden en is de wachttijd gemiddelde 8,8 jaar", laat de woordvoerder weten. Een actief woningzoekende is iemand die het afgelopen jaar minstens een keer heeft gereageerd op een woningadvertentie.

Een Schoorlaar reageert op Facebook dat het 'waarschijnlijk veel geïnteresseerden zijn die niet uit het dorp komen'. "Zou leuk zijn als er voorrang wordt verleend aan Schoorlaars".

De voorrangsregeling die nu geldt, betreft huurders van Kennemer Wonen die een jongerenwoning achterlaten in de gemeente Bergen.

Onder jongerenwoningen wordt verstaan dat de woning geschikt is voor jongeren tot 23 jaar. "Het zijn bijvoorbeeld kleine appartementen zonder lift", aldus de woordvoerder. Het achterlaten van een jongerenwoning betekent dat deze huizen weer beschikbaar komen voor de doelgroep. Zo stimuleren ze huurders in een huis te wonen die past bij hun leefsituatie.

Meer bouwen

Wethouder Yvonne Roos-Bakker is bekend met de grote vraag naar betaalbare huurwoningen, zei ze eerder tegen onze mediapartner Duinstreek Centraal. "Daarom ben ik blij dat we met deze zestien woningen weer een stap in de goede richting zetten. Zo houden we onze dorpen leefbaar en creëren we plek voor woningzoekenden van jong tot oud".

Het tekort aan sociale huurwoningen is een landelijk probleem. Zo liet minister de Jonge eerder dit jaar weten dat er tot en met 2030 ruim 290.000 sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden. Het streven is 30% sociale huurwoningen per gemeente.

Kennemer Wonen wil daarom de komende jaren 1500 nieuwe woningen bouwen. Dit zijn vooral kleine woningen voor 1-2 persoons huishoudens binnen de sociale huur. Uit woonbehoefte onderzoek is namelijk gebleken dat hier de meeste behoefte aan is.