Oplossing voor jonge vrouwelijke asielzoekers, eerst naar Egmond daarna jarenlange opvang in Schoorl

Het voormalige hotel-restaurant Klein Zwitserland gaat toch niet tegen de vlakte. Het COA gaat het karakteristieke pand verbouwen en geschikt maken voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het gaat in eerste instantie om dertig meiden tussen de 15 en 17 jaar oud. Voordat het pand bewoonbaar is, gaan de asielzoekers tijdelijk naar kampeerboerderij Broekakkers in Egmond-Binnen.

Foto: Klein Zwitserland Schoorl hotel restaurant zorghuis galerie - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De groepsaccommodatie Broekakkers is dus de eerste opvangplek waar de minderjarige asielzoekers een plekje zullen krijgen. Op 1 oktober worden ze daar verwacht. Daar zullen ze tot 1 februari 2024 blijven. Daarna komt de locatie beschikbaar voor de gemeente Bergen en kunnen er Oekraïense vluchtelingen of statushouders in gaan wonen. In de tussentijd wordt het voormalige hotel Klein Zwitserland in Schoorl bewoonbaar gemaakt voor de opvang van uiteindelijk 55 asielzoekers op 1 februari volgend jaar. De kosten daarvoor komen op het bordje van het COA. Het gaat om langdurige opvang, in eerste instantie vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Fietsles voor meiden Waar je veelal hoort over opvang voor mannen en gezinnen, gaat het hier dus in eerste instantie alleen om vrouwelijke asielzoekers. Volgens Heleen Slob van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) leven jongens en meiden in de opvanglocaties normaal gesproken gescheiden onder één dak. "We hebben dan voor de jongens en meiden aparte ruimtes maar dat is bij deze locaties niet mogelijk." De groep meiden, die van buiten de Europese Unie naar Nederland is gekomen zonder ouders, wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. "Ze gaan ook naar school en er is dagbesteding, ze krijgen bijvoorbeeld ook fietsles", aldus Slob.

"Ik begrijp dat het gevoelig kan liggen in de gemeenschap" Burgemeester Lars Voskuil

Alle bewoners van Egmond-Binnen en Schoorl zijn met een brief op de hoogte gebracht van de komst van de asielzoekers. "Ik begrijp dat dit gevoelig kan liggen in de gemeenschap ", vertelt burgemeester Lars Voskuil van Bergen. "We moeten die zorgen dan ook serieus nemen en ervoor zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven." De gemeente heeft daarom voor de inwoners van Egmond-Binnen en Schoorl informatieavonden georganiseerd waarbij zij vragen kunnen stellen of hun zorgen kunnen delen. Overigens verwacht de burgemeester niet al te veel weerstand. "De crisisnoodopvang op de voetbalvelden in Bergen verliep vorig jaar ook goed. Er waren toen heel veel inwoners die vrijwilligerswerk deden. Ik hoop dat het COA nu weer een beroep op hen mag doen." Want waar veel gemeentes volgens Voskuil 'de hakken in het zand' zetten, is de gemeente Bergen niet tegen de opvang. "Niet dat we er heel veel invloed op hebben want de gemeente gaat alleen over de vergunningen, maar we weten hoe hoog de nood is. Het gaat om een kwetsbare groep die op de vlucht is voor dood en verderf en die mensen wil je een veilige plek bieden. We hopen dat ze zich thuis zullen voelen."