Geen asielopvang in Schoorlse galerie Klein Zwitserland, dus gaat de sloopkogel erin

Er komt geen opvang voor Oekraïners in het voormalige hotel-restaurant Klein Zwitserland, waar nu een pop-up galerie zit. De onderhandelingen tussen de gemeente en de eigenaar zijn op niets uitgelopen, dus gaat het karakteristieke gebouw na het vertrek van de kunstenaars tegen de vlakte. "De sloopvergunning verloopt straks, dus moeten we nu doorpakken."

Het opvallende gebouw aan de Duinweg in Schoorl wordt momenteel bewoond door kunstenaars, die het pand 'beschermen' tegen krakers. Na 3,5 jaar is dat huurcontract beëindigd en moeten ze er eind deze maand uit.

"We mochten maar een half jaar blijven, uiteindelijk is dat drieënhalf jaar geworden", reageert kunstenaar Harold van Geerestein. "Nu zijn we op zoek naar een nieuwe plek voor de pop-up galerie. Het liefst in de omgeving van Bergen."

Even leken de kunstenaars plaats te moeten maken voor Oekraïense vluchtelingen, maar die plannen zijn van de baan, zegt de gemeente. "We kwamen er niet uit qua prijs", verklaart een woordvoerder van de BUCH.

Ruim drie jaar geleden werd het gebouw opgekocht door SVE Group BV uit Loosdrecht. Het idee was om daar zorgwoningen voor ouderen te realiseren. Maar met een vluchtelingencrisis waar geen eind aan komt, leek asielopvang een logische keuze, legt Dirk Simons van SVE Group uit.

Stroperig proces

Maar in gesprek gaan met de gemeente Bergen, bleek geen makkelijke opgave, aldus Simons. "We moeten iets doen voor onze medemens, maar ondanks de hoge urgentie was het een stroperig proces. Toen we aangaven het pand beschikbaar te willen stellen, duurde het maanden voor erop werd gereageerd", zegt Simons. "Het kan binnen een paar weken geregeld zijn, dat zien we ook in andere gemeenten. We hebben goede contacten binnen het COA, maar uiteindelijk is de stem van de gemeente doorslaggevend."