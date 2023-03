Woningnood? Dan bouw je toch je eigen huis!

In Haarlem was zelfbouwen ongekend populair. Tot een jaar geleden. Nu gooien de stijgende hypotheekrente, de hoge prijzen van bouwmaterialen en de strenge stikstofregels roet in het eten. Een project aan de Baden Powellstraat komt daardoor waarschijnlijk niet tot wasdom: er groeit nu vooral onkruid op de 24 zelfbouwkavels.

Een leeg grasveld aan de Baden Powellstraat in Haarlem kan in de nabije toekomst een klein buurtje vormen, als er tenminste voldoende belangstelling is. Het grasveld is opgedeeld in 24 'zelfbouwkavels', waar particulieren hun droomhuis kunnen bouwen. De kavels zijn tussen 67 en 152 vierkante meter groot. Daarop moeten woningen met een eigen tuin komen te staan en is er een gemeenschappelijke binnentuin gepland.

CPO

Het gezamenlijk bouwen van een aantal woningen wordt ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd, kortweg CPO. Particulieren kopen in eerste instantie de grond aan. Vervolgens kiezen ze samen een architect voor het bouwplan.

De woning wordt geheel naar eigen wens ontworpen, al gelden er natuurlijk wel wat regels waaraan de woning moet voldoen. Die manier van bouwen is in opkomst, in onze provincie zien we vooral in Amsterdam veel van dit soort projecten. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.