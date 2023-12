Steeds vaker wilde dieren in de Noord-Hollandse stad

Een zeehond langs de kant van de autoweg of een walrus dobberend in de haven. Geen alledaagse gasten in de binnenstedelijke gebieden van Noord-Holland, maar ze komen er steeds vaker voor. Dat er ook mensen bivakkeren, maakt ze volgens bioloog Remco Daalder niets uit.

Afgelopen zondag trof de politie in Assendelft wel een hele bijzondere verstekeling aan langs de kant van de weg: een verdwaalde zeehond. Op zich is een zeehond geen mega- bijzondere verschijning in de provincie, maar langs de kant van de N246 is de zeehond nog niet vaker voorgekomen. Een tijdje terug werd er een gespot in de Purmerringvaart en ook in het Markermeer.

De dieren trekken dus de stad in, ook in Noord-Holland. Van een walrus tot een zeearend, allemaal zijn ze al een keer gespot in de provincie. NH zet vijf bijzondere stedelingen op een rij.

Volgens Daalder is de stad een steeds fijnere plek voor dieren, zeker in de winter. Het is er warm, er is eten, en de steden worden steeds groener. Daarnaast heeft het land rond de stad te lijden door schaalvergroting van de landbouw en pesticiden. "Hierdoor wordt de stad een soort toevluchtsoord voor de dieren", aldus Daalder. "Dat er dan ook wat mensen rondlopen, dat zal ze een worst wezen."

"Wilde dieren laten zich steeds vaker in de stedelijke gebieden zien", vertelt bioloog en schrijver Remco Daalder. Daalder heeft meerdere boeken geschreven over dieren in de stad, waaronder Stadse Beesten en Het Amsterdamse Beestenboek.

Wat de walrus hier kwam doen, was niet helemaal duidelijk. Wel werd ze al snel in het hart gesloten van de Heldenaren, die haar omdoopten tot Freya.

Een walrus dook in oktober 2021 opeens op in de haven van Den Helder. En dat is heel bijzonder, het was namelijk al meer dan twintig jaar geleden zijn dat er voor het laatst een walrus in Nederland werd gezien.

Ook in Amsterdam ontsnapte er vorig jaar een serval. Een paar uur na de vermissing werd het roofdier in dezelfde straat weer teruggevonden. Het dier mag nu nog worden gehouden als huisdier, vanaf 1 januari 2024 is het verboden om de katachtige te houden. "Gelukkig maar", benadrukt Daalder. "Deze exotische beesten moet je niet als huisdier houden. Als ze ontsnappen kan dat ontzettend veel effect hebben op de natuur."

Het beest kroop steeds verder de boom in, buiten bereik van de brandweer. Er zijn nu camera’s geplaatst om het dier in de gaten te houden.

De serval komt niet in het wild voor in Noord-Holland, toch kan je er nu zo eentje tegenkomen in 't Gooi. Sinds 22 oktober wordt er met man en macht gezocht naar de ontsnapte exotische katachtige. Gisteravond werd hij gespot in een boom in Huizen, maar hij liet zich niet vangen.

Dierenambulance Kennemerland laat weten dat ze het dier in overleg met zeehondencentrum Pieterburen hebben vrijgelaten in zee.

"Een knoert van een roofvogel, midden in Amsterdam. Dat is toch geweldig!"

Ze was wekenlang te vinden in de haven van Den Helder, maar ze verliet Nederland en maakte een flinke tocht naar de haven van Oslo. Hier trok het beest veel bekijks door op boten te klimmen en deze tot zinken te brengen. Zo veel bekijks dat de Noorse autoriteiten de rondzwervende Freya hebben gedood. Volgens de overheidsdienst voor visserij was de walrus een te groot gevaar geworden voor mensen.

Wolf zwerft door Noord-Holland

Het was niet zozeer de vraag of, maar wanneer de wolf in Noord-Holland zou komen. Eind april vorig jaar was het dan zo ver. Een wandelaar vond op 6 april een dode ree in het Goois Natuurreservaat (GNR). Nadat de boswachters de verwondingen herkenden en er DNA-onderzoek is gedaan, werd al snel duidelijk dat de ree door een wolf is gedood. Hiermee is de aanwezigheid van de wolf in Noord-Holland bevestigd.

Of de provincie ook daadwerkelijk het nieuwe thuis wordt van de wolf, moet nog blijken. Dan moet er volgens experts eerst een wolvengezin worden gesticht.

Zeearend zweeft boven Amsterdam

Er cirkelde vorig jaar een zeearend over Amsterdam-Noord. Dat vertelde oud-stadsecoloog en schrijver Remco Daalder destijds bij NH Radio. Volgens de Amsterdamse bioloog zocht de jonge arend naar een plek om zich te nestelen.

Voor Daalder, die jarenlang stadsecoloog was in Amsterdam, was het de eerste keer dat hij er één boven de stad zag vliegen. Volgens Daalder ging het om een jonge zeearend. "Die beesten gaan pas op hun vierde broeden, tot die tijd kijken ze wat voor hun het beste leefgebied is." Daar dat is destijds niet gelukt in Amsterdam, herinnert Daalder zich nog. "Al zal dat volgend jaar nog wel kunnen."

Daalder kan er eigenlijk niet op wachten. "Een knoert van een roofvogel, midden in Amsterdam", lacht hij enthousiast. "Dat is toch geweldig."