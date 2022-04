Oud-stadsecoloog ziet zeearend over Amsterdam vliegen: 'Is op zoek naar leefgebied'

Er vliegt een zeearend over Amsterdam-Noord. Dat vertelt oud-stadsecoloog en schrijver Remco Daalder vandaag bij NH Radio. Volgens de Amsterdamse bioloog zoekt de jonge arend naar een plek om zich te nestelen. De kans dat hij die in Amsterdam gaat vinden, lijkt echter klein.

Stadsecoloog Remco Daalder spotte een zeearend in Amsterdam-Noord - NH Nieuws

Voor Daalder, die jarenlang stadsecoloog was in Amsterdam, was het de eerste keer dat hij er één boven de stad zag vliegen. "De zeearend broedt op de Oostvaardersplassen", vertelt Daalder aan NH Radio. "Daar heb ik ze wel eens gezien. Maar zo boven Amsterdam: fantastisch joh!"

Volgens Daalder ging het om een jonge zeearend. "Die beesten gaan pas op hun vierde broeden, tot die tijd kijken ze wat voor hun het beste leefgebied is."

