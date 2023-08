Wolf gesignaleerd in 't Gooi, Natuurreservaat extra alert

De wolf is gesignaleerd op de Westerheide en in de natuurgebieden rondom Huizen.

Het GNR (Goois Natuurreservaat) noemt het bijzonder dat de wolf de Gooise natuur weet te vinden, maar verwacht niet dat de wolf zich hier ook zal vestigen. Daarvoor zouden de natuurgebieden te klein zijn en bovenal te druk. "Door de groei van de populatie in de aangrenzende provincies is het wel mogelijk dat we vaker een wolf zien in 't Gooi", klinkt het.

Boswachters en herders alert

Het Goois Natuurreservaat laat weten dat boswachters en herders alert zijn. Twee boswachters van het GNR hebben een 'wolvenopleiding' gevolgd en weten waar ze op moeten letten. De herders zorgen dat de twee kuddes ’s nachts veilig in de schaapskooi zijn of binnen een wolfwerende afrastering met stroom lopen. "We nemen zoveel mogelijk preventieve maatregelen om de kudde en ons vee te beschermen."

Het is de tweede keer dat de wolf gesignaleerd wordt in de regio. Anderhalf jaar geleden werd de wolf voor het eerst gespot. Het Goois Natuurreservaat heeft de wolf overigens alleen nog op foto's gezien. Er zijn nog geen andere aanwijzingen gezien, zoals uitwerpselen of een dood dier.