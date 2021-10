Opmerkelijke gast in Den Helder: walrus gespot op marineterrein

Een vrouwtjeswalrus is gesignaleerd op het Marineterrein in Den Helder, en dat is heel bijzonder, vertelt Ecomare-woordvoerder Marion Barth. Het zou namelijk al meer dan twintig jaar geleden zijn dat er voor het laatst een walrus in Nederland werd gezien.

Men weet niet wanneer het dier precies in Den Helder is aangekomen, vanochtend werd het er voor het eerst gespot. De afgelopen dagen was er radiostilte omtrent de precieze locatie van de walrus, daarvoor heeft ze Harlingen en Terschelling al aangedaan.

Op foto's is te zien dat de walrus, die is omgedoopt tot Freya, het zich gemakkelijk heeft gemaakt op de stenen bij de kustlijn. Met de ogen gesloten laat ze het water onder zich doorstromen, waarna ze loom haar kop verschuift. "Echt heel bijzonder dit", vertelt Barth. "We volgen het op de voet!"

Wat ze hier komt doen, is niet helemaal duidelijk. "Het is toch een soort dwaalgast", zegt Barth. "Ze heeft een andere route genomen dan gebruikelijk, waarom weet ik niet. Ik denk dat ze onderweg naar voedsel is, dat is toch meestal de drijfveer van dieren. Misschien had ze een goed spoor en is ze daardoor te ver uit koers geraakt. Het blijft allemaal giswerk."

Imposante verschijning

Wat de reden van het bezoekje van de walrus ook is, bij Ecomare zijn ze enorm verheugd. "De laatste keer dat er een walrus in de regio was, is járen geleden. Daar zijn ook medewerkers van Ecomare bij betrokken geweest, maar we hebben haar toen voornamelijk met rust gelaten. Uiteindelijk is ze ook weer weggezwommen", weet Barth te vertellen. "Ik hoop dat dat met haar ook gebeurt", verwijst ze naar walrus Freya. "Dat ze de kans krijgt om rustig haar weg te vervolgen."

Hoewel Freya een imposante verschijning is, doet ze volgens Barth niemand kwaad. "Het zijn geen agressieve dieren, dus laten we haar dan vooral ook geen kwaad doen", roept ze op. "Het is verleidelijk, maar ga niet met haar op de foto en houd zoveel mogelijk afstand. Het is een wild dier, die willen we niet verstoren. Ze moet geen onnodige energie verbruiken als we haar laten schrikken. We moeten haar vooral rust en ruimte geven."