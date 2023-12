Dochter noemt moord op vader Vroegop demonisch en beestachtig, verdachte (77) ontkent

De inmiddels 77-jarige Trevon L. die verdacht wordt van de moord op Henk Vroegop (79), hoorde vandaag dat het Openbaar Ministerie hem 14 jaar de cel in wil laten gaan. De Pancrasser stond vandaag voor de rechter in Haarlem voor moord én diefstal.

Volgens het OM heeft L. Vroegop met een vooropgezet plan van het leven beroofd. De verdachte houdt bij hoog en laag vol dat hij Vroegop enkel heeft mishandeld, maar dat wordt door de officier van justitie als niet geloofwaardig geacht.

L. woonde in die tijd bij de 79-jarige man op het erf in Sint Pancras. Op camerabeelden is te zien dat net voor de moord, op 4 januari van dit jaar, de verdachte Vroegop een tijdje observeerde. Het voormalig raadslid van de gemeente Langedijk was op dat moment aan het bellen met Slachtofferhulp over een diefstal van 2900 euro, waar L. vandaag ook voor terechtstond. Zonder dat het slachtoffer het door had, besloop L. hem van achter en sloeg hij zijn slachtoffer met een hardhouten voorwerp.

Verbinding verbroken

De verdachte, die een stuk kleiner is dan Vroegop, kreeg zijn slachtoffer van bijna twee meter lang tegen de vlakte, omdat die voorovergebogen aan het bellen was. In zijn verklaring zei L. dat het 'nu of nooit was'. Aan de andere kant van de lijn hoorde de medewerker van Slachtofferhulp een doffe knal, voordat de verbinding verbroken werd.

L. sleepte het lichaam van Vroegop vervolgens richting de schuur. Dit feit heeft hij bekend, want er zijn camerabeelden van. Wat er precies in dit schuurtje is gebeurd, blijft onduidelijk. Trevon L. blijft ontkennen dat hij Vroegop heeft vermoord en zegt dat hij in de schuur naar de kippen is gaan kijken en later een stuk over het erf heeft gelopen. Buiten het zicht van de camera's.

Tekst gaat verder onder foto