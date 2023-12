77-jarige verdachte van moord op Hendrik Vroegop hoort 14 cel tegen zich eisen

Vroegop, een oud-raadslid en bekende verschijning in de voormalige gemeente Langedijk, werd op 4 januari dood in een schuurtje op zijn erf gevonden. Hij bleek te zijn geschopt of geslagen en had messteken in onder andere zijn nek.

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte zijn slachtoffer vanuit zijn huis naar dat schuurtje heeft versleept. Een dag later is hij dan ook aangehouden. De officier van justitie verwijt de 77-jarige verdachte Vroegop op brute wijze om het leven te hebben gebracht, en vindt een lange celstraf - ondanks zijn hoge leeftijd - gepast. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees hier een uitgebreid verslag van de rechtszaak.