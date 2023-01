Vermoorde Henk Vroegop (79) 'was vechter voor Sint Pancras', maar maakte ook vijanden

Zo'n man waarover iedereen in het dorp Sint Pancras wel iets te zeggen heeft. Hendrik (Henk) Vroegop is dood. Vermoedelijk met geweld omgebracht , net voor z'n tachtigste verjaardag. Hij was een bekende handelaar in de paardensport, politicus, maar is ook veroordeeld voor illegale handel en huiselijk geweld, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws.

"Hij kon me wel gebruiken. Toen ik 18 was, stonden we samen op de markt. Ik ben rijk gezegend in de handel, maar heb er hard voor gewerkt." Als echte paardenman bezocht hij alle hippische evenementen in de regio, maar als ondernemer hield Vroegop zich niet altijd aan de wet.

Je kan de in 1943 geboren Hendrik Vroegop kennen van de handel in de ruitersportartikelen. Jarenlang runde hij een winkel aan de Bovenweg in Sint Pancras en hij stond nog altijd op de markt met paardenspullen. Het vak dat hij leerde van zijn vader, is te lezen in het boek.

"Hierin verdiende hij zéker een plaatsje." Op de tafel in het kantoor van Dirk Snip ligt het boek 'Typisch Langedijk', zeven jaar geleden door hem uitgebracht en vol met markante inwoners uit de dorpen. Op pagina 101 staat 'ie, tussen z'n schapen. "Henk had een eigen mening. Heel positief, maar het kan ook als negatief worden ervaren. En of je daar nou op zat te wachten: je kreeg 'm."

De forensische opsporing loopt in witte pakken rondom het huis aan de Broeckerhoek, precies op de grens tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk. Het is al langer dan 24 uur geleden dat daar het levenloze lichaam van Henk Vroegop wordt gevonden.

Vroegop wordt door onenigheid uit de partij gezet en in 2005 begint hij de politieke partij Kleurrijk Langedijk met Marcel Brandsma en Mike van Kroonenburg. Dit wordt bij de volgende verkiezingen de grootste partij. "Het was een harde werker en bovendien een vechter voor het dorp", vertelt raadslid Annelies Kloosterboer.

En dan zijn activistische inborst, ook van huis uit meegekregen. Als in de jaren '90 Langedijk een deel van Sint Pancras wil weggeven aan Alkmaar besluit Vroegop zich verkiesbaar te stellen. "Het maakte me pissig, want mijn vader had gestreden voor de zelfstandigheid van Sint Pancras", zegt hij daarover in het boek 'Typisch Langedijk'.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit strafte hem meermaals voor het illegaal handelen in ontwormingsmiddelen . Hij had ook vaak cash geld bij zich - ook zwart. In 2013 gebeurt er dan ook iets opmerkelijks: hij zou 60.000 euro zijn verloren. Vergeten op de auto.

Ook valt te lezen dat hij in 2011 ook al in aanraking is geweest met justitie voor de mishandeling van zijn toenmalige echtgenote. Hij zou zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Vroegop was vader van tien kinderen bij meerdere vrouwen. Hij kwam bij de gereformeerde kerk en zou vanuit zijn overtuiging ook onderdak bieden aan verschillende personen op zijn terrein en in zijn huis. Uit meerdere documenten blijkt dat hij in 2012 wordt beschuldigd van de mishandeling van zijn dochter.

"Hij trok de viering van Koninginnedag uit het slop. Dat is tot op de dag van vandaag hier een groot feest. Wij verlaten het dorp die dag nooit. Ik vond laatst toevallig nog een kaartje van hem. Hij vond het kranteninterview over de fusie van de dorpspartijen zo leuk; dat we over elkaars tegenstellingen konden heenstappen."

Ze is als eerste vrouw betrokken bij hun partij, die later met Dorpsbelang Langedijk en Hart voor Langedijk fuseert in Lokaal Dijk en Waard.

"Het hele dorp is in spanning: wie is het geweest en wat is er gebeurd?", zegt voorzitter van de dorpsraad van Sint Pancras Ron Spaans tegen NH Nieuws. Hij vermoedt dat er flink gespeculeerd wordt, zeker als straks bekend wordt wie de opgepakt 76-jarge man is. "In een grote stad ben je anoniemer, maar hier niet."

Dirk Snip slaat het boek over markante Langedijkers dicht. "Toen ik het hoorde, laten we eerlijk zijn, ik hoopte op een natuurlijke dood. Maar op deze manier, bizar dat dit in een dorp als Sint Pancras gebeurt."

Over twee weken zou Vroegop tachtig zijn geworden. Zijn woorden in 'Typisch Langedijk': "Dit is een prachtig dorp. Leefbaar. Alles is er. Mensen voelen zich hier gauw thuis. Ik ben blij dat ik Pancras-Langedijker ben."