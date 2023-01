76-jarige Pancrasser opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij dood Hendrik Vroegop (79)

De politie heeft een man van 76 jaar uit Sint Pancras aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man die gisteren bij een woning werd gevonden. De politie gaat er vanuit dat die om het leven is gekomen door een misdrijf. Het gaat vrijwel zeker om voormalig raadslid Hendrik Vroegop .

Zijn lichaam is woensdagmiddag bij zijn woning aan de Broeckerhoek aangetroffen, op de grens tussen Broek op Langedijk en Sint Pancras. Hendrik Vroegop is een voormalig raadslid en 'paardenman'. Een markante Pancrasser, zo werd Vroegop geregeld genoemd, schrijft Dijk en Waard Centraal .

Over de verdere omstandigheden doet zij nog geen uitspraken, ook kan ze vanwege de privacy niet bevestigen dat de overleden man Hendrik Vroegop is. Maar verschillende betrokkenen uit het dorp bevestigen zijn dood.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze de verdachte op het spoor kwamen na onderzoek en dat hij vandaag is aangehouden. Hij zit op dit moment vast.

Hij was gemeenteraadslid, maar zijn grote passie was de ruitersport. Vroegop stond met verschillende artikelen op de markt, bezocht paardensportevenementen en runde lange tijd een winkel met paardenbenodigdheden aan de Bovenweg in Sint Pancras.

Op sociale media wordt geschokt gereageerd op de situatie. "Ach jeetje zeg. Ik heb van mijn dertiende tot twintigste voor deze man gewerkt", schrijft iemand. Een ander: "Het was een bijzondere man. Rust zacht."