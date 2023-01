'Overleden Pancrasser is oud-raadslid en paardenman Hendrik Vroegop (79)'

De man die gisteren dood werd gevonden bij een huis aan de Broeckerhoek in Sint Pancras, is de 79-jarige Hendrik Vroegop. Dat melden bronnen uit het dorp en de lokale politiek aan NH Nieuws. Dorpsgenoten reageren geschokt op sociale media.

Ook het televisieprogramma 112 Vandaag gaat ervan uit dat het om het 79-jarige oud-raadslid gaat. De politie doet nog geen uitspraken over wie de overledene is.

Woensdagmiddag even na 13.00 uur wordt het lichaam gevonden bij de woning. Buurtbewoners melden aan 112 Vandaag dat hij 'onder verdachte omstandigheden' is gevonden onder zijn carport.

Een markante Pancrasser, zo werd Vroegop geregeld genoemd, schrijft Dijk en Waard Centraal. Hij was gemeenteraadslid, maar zijn grote passie was de ruitersport. Vroegop stond met verschillende artikelen op de markt, bezocht paardensportevenementen en runde lange tijd een winkel met paardenbenodigdheden aan de Bovenweg.

Op sociale media wordt geschokt gereageerd op de situatie. "Ach jeetje zeg. Ik heb van mijn dertiende tot twintigste voor deze man gewerkt", schrijft iemand. Een ander: "Het was een bijzondere man. Rust zacht."

Het politieonderzoek bij de woning aan de Broeckerhoek is nog altijd bezig. Nog altijd kan de politie niet bevestigen of er sprake is van een misdrijf.