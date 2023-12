Werd raadslid Vroegop (79) opzettelijk gedood door 76-jarige huisgenoot? Zaak gaat van start

Hendrik Vroegop was een markante man. Voor zijn dood handelde hij in artikelen voor de paardensport. Ook is hij berispt voor het illegaal verkopen van ontwormingsmiddelen . Maar de meeste bekendheid krijgt de man als lokale politicus.

Op beelden is volgens het OM vervolgens te zien dat hij zijn lichaam naar een schuurtje sleept. “Ik heb dit nooit gepland, ik handelde in een waas”, aldus de verdachte in een eerdere zitting .

Uit documenten in handen van NH, blijkt dat hij in 2012 beschuldigd wordt van het mishandelen van zijn dochter. Vroegop was vader van tien kinderen. In rapportages is ook te lezen dat hij in 2011 in aanraking is geweest met justitie.

Ditmaal voor het mishandelen van zijn toenmalige vrouw. Hiervoor zou hij zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De Pancrasser kwam bij de gereformeerde kerk en vanuit zijn overtuiging biedt hij onderdak aan verschillende personen op zijn terrein en in zijn huis.