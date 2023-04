Verdachte van moord op ex-raadslid Henk Vroegop (79) maandag voor rechter

De verdachte (76) van het opzettelijk doden van ex-raadslid van Langedijk Henk Vroegop (79) staat maandag voor het eerst voor de rechter. Het gaat nog niet om een inhoudelijke, maar tussentijdse zitting over onder meer de stand van het onderzoek over de moord op 4 januari.

In het onderzoek naar de dood van Vroegop is ook een kluis uit zijn huis meegenomen voor onderzoek. Maandag is NH Nieuws aanwezig bij de zitting, in de rechtbank van Haarlem.

Het vermoeden is dat het gaat om een conflict in de persoonlijke sfeer: de mogelijke dader verbleef namelijk volgens ingewijden op het terrein van Vroegop en zou de man hebben geslagen met een stoel en gestoken met een mes.

Waarom moet de verdachte nu al in de rechtbank verschijnen?

Een moordonderzoek kan maanden en soms jaren duren, bijvoorbeeld vanwege het bewijs dat moet worden verzameld, verhoren van betrokkenen en onderzoek naar de geestesgesteldheid van een verdachte.

Omdat voorarrest van een verdachte wordt gezien als zwaar middel en een persoon onschuldig is tot de rechter vonnis heeft gesproken, wordt in ieder geval elke drie maanden door een rechtbank gekeken of er voldoende grond is om een verdachte in voorlopige hechtenis te houden.

Criteria die daarin meewegen zijn de ernst van het feit, of dit impact had op de maatschappij, of er kans is dat de verdachte vlucht of een strafbaar feit pleegt.