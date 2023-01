Kluis uit woning vermoorde Henk (79) meegenomen door politie, Pancrasser (76) langer vast

De politie onderzoekt een kluis uit de woning van de om het leven gebrachte Henk Vroegop (79) uit Sint Pancras. Hij werd vorige week dood gevonden op zijn erf. De dorpsgenoot (76) die is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid, blijft nog zeker anderhalve week in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie laat dit weten aan NH Nieuws, die de woordvoering doen over de dood van Hendrik (Henk) Vroegop. Hij werd woensdag na het middaguur gevonden op zijn erf aan de Broeckerhoeck. De politie gaat uit van een misdrijf.

Een dag later wordt dan ook een man uit Sint Pancras (76) opgepakt. Het is niet duidelijk wat zijn connectie is met Vroegop. Het enige dat het OM daarover zegt is dat hij 'wordt verdacht van betrokkenheid'.

De verdachte man is inmiddels gehoord door een officier van justitie en die heeft op basis van verklaringen en sporen, de rechter verzocht hem langer vast houden.

Tot in ieder geval woensdag 18 januari blijft de Pancrasser in voorarrest. Dan wordt opnieuw gekeken of hij langer vast blijft zitten. Hij zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Verdachte kluis bij woning

Tot vrijdagmiddag deed de politie onderzoek bij de woning van het voormalig raadslid en 'markante' inwoner van Langedijk. Bij zijn woning stond, zo meldt het NHD, die middag een kluis. Het OM laat daarover aan NH Nieuws weten dat die is meegenomen voor onderzoek.