Verdachte van moord op ex-raadslid Henk Vroegop bekent hem te hebben geslagen

De verdachte (76) van het opzettelijk doden van Henk Vroegop (79) bekende vandaag tijdens een tussentijdse zitting dat hij het ex-raadslid van Langedijk heeft geslagen. Dit is ook te zien op camerabeelden die het Openbaar Ministerie (OM) in handen heeft.

Het OM Noord-Holland laat weten dat de 76-jarige Pancrasser ervan wordt verdacht dat hij Vroegop al dan niet met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door hem op 4 januari 2023 een aantal keer met een voorwerp tegen het hoofd te slaan en/of met een mes in de hals te steken. Tijdens de zitting bekende de verdachte dat hij Vroegop inderdaad heeft geslagen.

Minimaal twee klappen

Volgens een woordvoerder van het OM is op camerabeelden te zien is dat Vroegop de dag van zijn overlijden op een stoel zat te bellen. Ook is zichtbaar dat de verdachte zijn slachtoffer een paar minuten observeerde en hem toen minimaal twee klappen gaf. Hierna sleepte hij het lichaam van Vroegop naar een schuurtje.

Momenteel wordt onder andere onderzoek gedaan naar het voorwerp waarmee het ex-raadslid is geslagen. Ook komt er een eerder gepleegd feit bij op de tenlastelegging: diefstal met een vervalste sleutel.