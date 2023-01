Verdachte officieel aangeklaagd voor opzettelijk vermoorden Pancrasser Hendrik Vroegop

De 76-jarige man die is opgepakt na de dood van Hendrik Vroegop wordt officieel verdacht van moord. Het Openbaar Ministerie heeft dus vermoedens dat hij het voormalig raadslid uit Sint Pancras met opzet om het leven heeft gebracht. Hij blijft tot zeker half april in voorarrest.

'Verdachte woonde op terrein Vroegop'

Bronnen melden dat deze verdachte woonde op het terrein van Vroegop, er verbleven meerdere mensen. Daarover kan justitie nog niets zeggen in verband met het lopende onderzoek.

Dat geldt ook voor het mogelijke motief van het doden van Vroegop, Wel blijkt nu dus dat er mogelijk opzet in het spel was. De officier van justitie ziet reden om de Pancrasser te verdenken van moord.

Midden april, over drie maanden dus, komt de verdachte opnieuw voor in een openbare rechtszitting en wordt door de rechter gekeken of er voldoende redenen zijn om de man langer vast te houden.

Bekende Pancrasser

Zo'n beetje heel Langedijk kende de om het leven gebrachte Hendrik Vroegop. Als raadslid zette hij zich in voor de onafhankelijkheid van zijn dorp, maar hij was vooral een liefhebber van de paardensport. In een winkel in het dorp verkocht hij spullen en was op menig hippisch evenement in en buiten de provincie te vinden.

NH Nieuws heeft documenten in handen waaruit blijkt dat de Pancrasser meermaals is gestraft voor de illegale handel in paardenontwormingsmiddelen. Daarnaast is hij veroordeeld voor meerdere mishandelingen van familieleden.

Op het adres van Vroegop woonden meerdere andere mensen. De verdachte zou hier ook onderdak hebben gehad. Dit is officieel niet bevestigd. De burgemeester van Dijk en Waard zei vorige week tegen NH Nieuws dat zijn dood wel zeer vermoedelijk iets was in de 'persoonlijke sfeer'.