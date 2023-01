Burgemeester: motief dood Hendrik Vroegop (79) 'was vermoedelijk in persoonlijke sfeer'

De dood van Hendrik Vroegop (79) was 'vermoedelijk geen roofmoord, maar iets in de persoonlijke sfeer'. Dat vertelt burgemeester Maarten Poorter zojuist in een gesprek met de pers. Vorige week werd het voormalig raadslid gevonden bij zijn woning. Een man (76) is gearresteerd en wordt verdacht van betrokkenheid : bronnen melden dat de verdachte woonachtig was op het terrein.

NH Nieuws stelde zojuist in een persgesprek vragen aan de burgervader over de gebeurtenis van 4 januari aan de Broeckerhoek, op de grens tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk. De politie gaat ervan uit dat het voormalig raadslid Hendrik (Henk) Vroegop die dag door een misdrijf om het leven is gekomen.

"Zijn dood heeft een grote impact op de buurt, maar zorgt niet voor grote maatschappelijke onrust. Als het bijvoorbeeld een roofmoord zou zijn geweest, dan zou er veel meer angst vanuit bewoners zijn ontstaan", aldus Poorter in zijn reactie.

Bronnen uit de dorpen zeggen tegen NH Nieuws dat de gearresteerde verdachte (76) woonde op het terrein van Vroegop. Daarover willen de autoriteiten niets kwijt. Wel is het algemeen bekend dat Vroegop in en rondom zijn huis aan meerdere mensen onderdak bood.

Grote kluis in onderzoek

Gisteren werd bekend dat de politie in het onderzoek naar de moord ook een grote kluis heeft meegenomen. De 76-jarige man zit in alle beperkingen – wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat – en hoort volgende week woensdag of hij nog langer in voorarrest moet blijven. Er zijn verder geen verdachten opgepakt.

Vroegop was een bekende Langedijker waarover bijna iedereen wel iets te zeggen had. Ook blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws dat hij meerdere veroordelingen op zijn naam heeft staan voor illegale handel in paardenmiddelen en mishandeling.

Burgemeester Maarten Poorter vertelde verder vanmorgen: "Als burgervader heb ik de verantwoordelijkheid de openbare orde te behouden. We staan in contact met de familie- en wijkagent die nabestaanden bijstaan en het contact met de buurt onderhouden. Ik kende hem (Hendrik Vroegop, red.) niet persoonlijk, maar heb zijn boek De Strijd om Sint Pancras gelezen en ik weet wat zijn vader voor het dorp heeft betekend."