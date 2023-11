Regio Alkmaar verdeeld: PVV én VVD winnaars verkiezingen

In de regio Alkmaar valt de uitslag uiteen: in de meer stedelijke gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard kiezen de meeste mensen voor de PVV, terwijl de VVD de grootste is in Castricum, Bergen en Heiloo. Lees hier wat opvalt aan de uitslag per gemeente.

De regio Alkmaar kleurt blauw, of het nou het lichtblauw van de PVV is of het donkerblauw van de VVD. En ook al wint de VVD in drie gemeenten het van de andere partijen, er hebben toch minder mensen op gestemd dan tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De nieuwe partij NSC is in alle gemeenten van regio Alkmaar in de top 4 terecht gekomen. Je kunt de uitslagen ook via dit kaartje bekijken.

Alkmaar

In de kaasstad was het een nek-aan-nekrace tussen de PVV en GroenLinks-PvdA. De partij van Wilders werd de grootste met 20,8 procent, gevolgd door Timmermans met 19,9 procent. De derde partij VVD krimpt flink sinds de vorige landelijke verkiezingen en de nieuwe partij NSC van Omtzigt kwam als vierde partij uit de bus.

Alkmaar is dus behoorlijk verdeeld, maar de gemeente heeft ook een diverse groep inwoners. In de stad wonen traditiegetrouw linksere stemmers, maar het platteland van de Schermer en Graft-De Rijp stemt meer rechts. Het opvangen van asielzoekers is al jaren een heet hangijzer binnen de gemeente Alkmaar. Er zijn al twee colleges over gevallen in anderhalf jaar tijd, de laatste nog in maart dit jaar.

Alkmaar had twee inwoners waarop gestemd kon worden voor de Tweede Kamer. Maar op basis van de uitslagen lijkt het er niet op dat zij een zetel krijgen. Kivilcim Pinar stond op plek 15 van de lijst voor de Partij voor de Dieren. In Alkmaar is hij fractievoorzitter van die partij in de gemeenteraad. En Mohamed Nabih was de 40e kandidaat voor GroenLinks-PvdA. Hij is in het verleden ook raadslid in Alkmaar geweest.

Dijk en Waard

In de gemeente Dijk en Waard is de PVV absoluut de grootste partij met 25,3 procent. Met name in Heerhugowaard scoort de PVV al langer hoge ogen, tijdens de vorige landelijke verkiezingen werd Wilders hier de derde partij. Ook Forum voor Democratie was vrij groot in Heerhugowaard en is ook vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dijk en Waard. Maar FvD zakt nu wel weg en is meer dan gehalveerd vergeleken met 2021.

De tweede partij VVD is flink gekrompen en krijgt nu nog 19,2 procent van de kiezers met zich mee. Opvallend is dat NSC als nieuwkomer meteen de derde partij is geworden. De voormalige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verliezen allemaal.

Castricum

De VVD is de winnaar in Castricum, maar het scheelde niet veel. Iets meer Castricummers stemde voor VVD (19,8 procent), maar GroenLinks-PvdA is bijna net zo groot geworden met 19,7 procent van de stemmen.

De landelijke winnaar PVV is hier dan weer niet de grootste, toch heeft 18,4 procent van de inwoners van Castricum hierop gestemd. Daarmee staat de partij op de derde plaats. Een flinke stijging ten opzichte van de vorige landelijke verkiezingen, toen de partij van Wilders nog op 7,4 procent uitkwam.

Een heet hangijzer binnen de gemeente Castricum is het huisvesten van statushouders. De gemeente lukte het maar niet voldoende woningen te vinden voor de vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Daarop werden ze tijdelijk in Alkmaar ondergebracht. Ook bouwde de gemeente containerflexwoningen, maar die zijn omstreden vanwege de slechte woonomstandigheden.

Bergen

In kustgemeente Bergen is de VVD nipt de winnende partij deze Tweede Kamerverkiezingen. Hier hebben 21,1 procent van de inwoners op gestemd. De PVV volgt al snel als tweede partij, met een percentage van 20,6. GroenLinks-PvdA is de derde partij en NSC de vierde partij geworden in de welvarende gemeente.

In Bergen zijn de inwoners relatief rijk en de gemeente is de meest vergrijsde van Nederland, Eén op de drie inwoners is 65+. De huizenmarkt is al jaren een belangrijk onderwerp in Bergen. In de dorpen vind je villa's, veel vakantieparken voor toeristen, maar weinig appartementen.

Heiloo

Heiloo is net als Bergen een van de kleinste gemeenten van Nederland, relatief rijk en behoorlijk vergrijsd. De gemeente stemt eigenlijk al jaren VVD. Zelfs tijdens de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar kwam VVD hier als grootste uit de bus, waar alle omliggende gemeenten massaal voor de BBB gingen.

Nu is VVD ook de grootste geworden, met 21,4 procent, al moet de partij wel flink inleveren vergeleken met de vorige landelijke verkiezingen. De tweede partij is hier GroenLinks-PvdA: 20,3 procent van de inwoners van Heiloo stemde hierop. PVV wordt hier de derde partij met 16,1 procent. Ook hier is NSC als vierde partij weer stevig binnengekomen.