Alle stemmen geteld: na Alkmaar en Bergen kleurt ook Dijk en Waard BBB-groen

Ook in de regio Alkmaar is de BoerBurgerBeweging (BBB) met stip op één terecht gekomen in de voorlopige uitslag van de Statenverkiezingen. Waar voorheen de toon werd gezet door de VVD, zullen die genoegen moeten nemen met een tweede plek. Alleen in Heiloo blijven de liberalen traditiegetrouw de grootste partij.

Alle stemmen van de vijf gemeenten in de regio Alkmaar zijn binnen. Castricum en Dijk en Waard waren vanmiddag als laatste klaar met het tellen van de voorlopige uitslag.

Alkmaar

In Alkmaar haalt BBB uit het niets bijna 15 procent (14,9%) van de stemmen binnen. Opvallend voor de grootste stad in Noord-Holland Noord. Mogelijk dat dit te danken is aan de inwoners van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp, die nu bij Alkmaar horen.

VVD en GroenLinks blijven tweede en derde partij, waarbij die laatste partij wel flink inlevert. JA21 en Partij voor de Dieren (PvdD) staan op winst in Alkmaar.

BBBergen

In het welvarende Bergen wordt ook de VVD van de troon gestoten. BBB komt daar voorlopig uit op ruim 16 procent van de stemmen (16,6%), nog wel op de voet gevolgd door de VVD (15,3%). Mogelijk is de winst van BBB te danken aan het stemgedrag van de inwoners in de meer agrarische dorpen Schoorl en de Egmonden.

Ook de PvdD groeit iets en wordt groter dan CDA en D66, mogelijk speelt hier de weerstand tegen de bomenkap in Schoorl en Bergen aan Zee mee. Hier is PvdD een tegenstander van, net als de BBB trouwens. GroenLinks is daar ook tegen, maar verliest toch terrein.

Heiloo

In Heiloo is het stemgedrag meer in lijn met vier jaar geleden. Weliswaar wint BBB flink (11,4%), de VVD blijft ondanks het verlies van ruim 2 procent als grootste bestaan (16,8%). De PvdA deelt, met één procent winst, vooralsnog de tweede en derde plek met BBB. Na Forum is hier GroenLinks de grootste verliezer. JA21, Volt en PvdD staan in Heiloo op winst.

Dijk en Waard

BBB wint ook flink in Dijk en Waard en staat met ruim 19 procent van de stemmen op één, gevolgd door de VVD die ook hier iets inlevert. Forum dat vier jaar geleden nog groots won, blijft nu op dik 4 procent steken. Winnaars zijn verder JA21, Volt, Onafhankelijke Politiek-NH en 50Plus. Ook de PvdA kan in Dijk en Waard op extra steun rekenen.

Castricum

In Castricum zijn BBB en de VVD op gelijke hoogte bovenaan geëindigd. Beide hebben 14,5 procent van de stemmen binnen in de voorlopige tellingen. De liberalen leveren wel bijna 2 procent in. Verder valt op dat GroenLinks en het CDA beide stemmen kwijtraken, en dat de partij Onafhankelijke Politiek-NH het hier goed gedaan heeft, mogelijk heeft het Castricumse raadslid Mariska Tauber, op plek 5, een hoop stemmen opgehaald.

Opkomstcijfers

Castricum spant de kroon qua opkomstcijfer: maar liefst 70 procent van de stemgerechtigden ging naar de stembus (in 2019 was dat 66%). Op de voet gevolgd door Heiloo (69,4), dan Bergen (68,1), Alkmaar (58,3) en in Dijk en Waard het laagst (54,7).