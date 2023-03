Marcel was er als de kippen bij en stemde als aller-allereerste: "Een feestje"

Het is een jarenlange traditie in Castricum dat het stembureau stipt om 00:00 uur van de verkiezingsdag opengaat. Voor D66-statenlid Marcel Steeman wordt het stemmen op deze manier, naast héél belangrijk, ook een 'leuk feestje'. Elke verkiezingen probeert hij het weer en ook dit jaar was het weer raak: "Ik was als allereerste."

Even leek het weer dinsdagavond roet in het eten te gooien, vertelt Marcel aan de telefoon. Het was behoorlijk aan het regenen, in Castricum was zelfs sprake van natte sneeuw. "Ik heb buienradar goed in de gaten gehouden en ben rond 23.00 uur op mijn fiets gestapt."

Eenmaal aangekomen bleek Marcel de eerste bij het stembureau bij natuurtuin Tuin van Kapitein Rommel aan de Stationsweg. "Ik werd op gewacht met koffie. Het is een leuk feestje."

Goede voorbeeld

Marcel vindt het belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Zijn motto is dan ook: "Als je om 00:00 gaat stemmen, dan heb je het goede voorbeeld gegeven." Volgens hem zijn het belangrijke verkiezingen en gaan ze echt ergens om.

Op wie Marcel zelf heeft gestemd, blijkt niet lastig te raden. Op zichzelf 'natuurlijk'. Hij grapt daar zelf over: "Er is een exitpol geweest waarin ik een kort moment een absolute meerderheid van alle stemmen had. Dat idee vind ik grappig."

Marcel is blij dat het hem dit jaar 'weer' gelukt is de eerste stemmer van Nederland te zijn. Een traditie die hij hoe dan ook voort blijft zetten: "De volgende verkiezingen probeer ik er weer als eerste te staan."