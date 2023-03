Stempotloodjes Dijk en Waard deugen niet: "We hebben nieuwe potloden gekocht"

Het euvel werd vanmorgen vroeg ontdekt na klachten van stemmers. Rond 08.00 uur werd daarom besloten de potloodjes te vervangen voor andere exemplaren. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het probleem snel opgelost en zijn de kiesbiljetten gewoon geldig.

Volgens de Kiesraad is het geen landelijk probleem aangezien iedere gemeente zijn eigen potloden moet regelen. Hoe het kan dat de potloodjes op de een of andere manier niet lekker kleuren, is ook voor burgemeester Maarten Poorter een raadsel. We spraken hem vanmorgen bij een drive-through stembureau in Broek op Langedijk.