Geen tijd voor stemwijzers: Siem (79) heeft vooral babykleding gevouwen voor vandaag

Voor sommige mensen zijn verkiezingen slechts bijzaak. Siem (79) had de afgelopen dagen geen tijd om een stemwijzer te doen. Hij was namelijk druk met het vouwen en op maat leggen van babykleding. Bij de buurthuiskamer in Huiswaard kan je vandaag naast stemmen, ook honderden stuks kleine kledingstukken kopen. Allemaal dankzij een gulle donatie van een pleegoudergezin.

Foto: Buurthuiskamer leger des heils Alkmaar - Maaike Polder / NH Nieuws

Kinderwagen aan de ene hand, stemformulier in de andere. Het is rond 14.00 uur en de Alkmaarse Tara en haar moeder Jolanda hebben hun democratische plicht weer gedaan. "Zo, gestemd. Zullen we ook nog even bij de kindermarkt kijken?" In de buurthuiskamer van het Leger des Heils bij station Noord in Alkmaar grijpen ze deze verkiezingsdag aan voor wat anders belangrijks. Er is hier regelmatig een kledingmarkt en een winkel met spullen voor een kleine prijs te vinden. En nu is er ook wat voor de allerkleinsten. "We kregen van een stel een paar weken geleden ineens heel veel babykleding gedoneerd. Echt zakken vol. Ze hebben 140 pleegkinderen verzorgd", vertelt de 79-jarige vrijwilliger Siem Dam. 'Ik zie hier pure armoede' Hij is ooit voor de liefde vanuit Amsterdam naar de Oudorperpolder verhuisd en nu al tien jaar vrijwilliger hier. "Ik heb heel wat ellende gezien hier. Pure armoede." Rommelmarkten organiseren ziet hij als 'zijn kindje'. "Het is geweldig werk. Ik heb ook een eigen markt in Schoorl op zondag. De clue is: onderhandelen. Durven onderhandelen. Ik heb slagroompompen gekocht voor twee kwartjes en verkocht ze voor een euro."

Foto: Buurthuiskamer leger des heils Alkmaar - Maaike Polder / NH Nieuws

Toen hij de tassen vol gedoneerde kinderkleding had, dacht hij: 'We moeten een babymarkt organiseren.' "Een kleine groeit overal hartstikke snel uit." Omdat er door de verkiezingen een grote inloop is met mensen uit de wijk die hier anders niet zouden komen, is de eerste editie vandaag. "Heel goed om te weten dit", zegt de 26-jarige Wilson, die met zijn vriendin en babyzoontje net hun stem hebben uitgebracht. Ze wonen in Huiswaard. "Ik heb nog heel veel kleertjes thuis liggen. Het stond al in tassen en nu gaan we het hierheen brengen. Ik heb zelf met daklozen gewerkt en denk dat heel veel mensen, steeds meer, dit goed kunnen gebruiken." In het stemlokaal in de buurtwoonkamer staan Tara en moeder Jolanda. Een alternatieve locatie om te stemmen was een basisschool in hun buurt. "Maar met mijn kleine neefje in de kinderwagen en een hond leek ons dat niet zo handig." En dus besloten ze hierheen te gaan. Nadat het stemformulier de grijze bak in glijdt, nemen ze nog even een kijkje in de vergaderzaal. In een vierkant staan tafels vol met gekleurde kinderkleding. "Zo, dat is veel. Ligt alles op maat?"

Jazeker ligt alle honderden kledingstukken op maat. Daar is Siem de afgelopen week hartstikke druk mee geweest. "Ik ben twee dagen op rij bezig geweest om alles op maat te leggen." Toch heeft hij vandaag nog niet héél veel klanten gehad. "Er is weinig publiciteit voor geweest. Dus schrijf maar een leuk stukje. De volgende markt is waarschijnlijk in januari." Op de sociale media van het Leger Des Heils wordt daar tegen die tijd wat over geplaatst. Heeft Siem wel tijd gehad om te stemmen vandaag? "De afgelopen twintig jaar heb ik niet gestemd. Waarom? Omdat het een rotzooi was. Maar nu hoorde ik iemand op de televisie en die sprak me wel an." En dus heeft hij in alle vroegte toch een papiertje geleverd. "Maar of je nou door de kat of de hond wordt gebeten: het is allemaal niks."