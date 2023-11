Afblazen krimp Schiphol 'zware tegenvaller' voor omwonenden in vliegtuigherrie

Omwonenden die overlast van Schiphol ervaren reageren teleurgesteld op het nieuws dat de luchthaven volgend jaar toch niet gaat krimpen. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten zijn plan op te schorten.

Foto: KLM-vliegtuig over woningen in de buurt van Schiphol - ANP/Robin van Lonkhuijsen

'Een zware tegenvaller' noemt Mirella Visser van bewonersgroepering PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) het nieuws. Tijdens een bewonersavond van PUSH liepen de emoties vorige week nog hoog op. Vertrouwen minder "Gelukkig spreken ze wel van opschorten en is krimp niet helemaal van de baan", zoekt Visser naar een lichtpuntje in het nieuws van vandaag. "Maar van uitstel komt vaak afstel", vreest ze. "Het vertrouwen wordt in ieder geval steeds minder." Wat Visser vooral tegen de borst stuit is dat de minister in de brief schrijft dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (LIT) de geluidsoverlast moet blijven gedogen. De luchthaven overschrijdt momenteel de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "We zijn dus weer terug bij af", besluit Visser.

"Een ander land gaat nu bepalen hoe groot onze luchthaven moet zijn" Alfred Blokhuizen van Schiphol Watch

Omwonendenorganisatie Schiphol Watch zegt tegen de NOS verbijsterd te zijn door de beslissing. "Eigenlijk is het kabinet gechanteerd door de Amerikanen. Een ander land gaat nu bepalen hoe groot onze luchthaven moet zijn", zegt Alfred Blokhuizen. "Het voelt ook als een een-tweetje tussen het kabinet, KLM en Schiphol om eronder uit te komen. Het is minachting van het probleem dat is ontstaan door de luchthaven. De overlast en luchtvervuiling zijn zo gigantisch." Tekst gaat verder onder bericht

De luchthaven laat zelf overigens ook weten teleurgesteld te zijn over het besluit van Harbers. "Met deze ontwikkeling trekken omwonenden aan het kortste eind en dat stelt Schiphol teleur", schrijven zij in een reactie. Hoogste tijd "Vermindering van het aantal vluchten is voor ons geen doel op zich, maar eindelijk was er duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden. [...] Het is echt de hoogste tijd dat omwonenden merkbaar minder hinder krijgen." Niet alle omwonenden zijn teleurgesteld over het besluit van Harbers. Ook tegenstanders van de krimp laten op X van zich horen.

