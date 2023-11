Machteloosheid regeert bij gedupeerden vliegtuigoverlast Schiphol

Gedurende de pauze was er de mogelijkheid voor bewoners om in gesprek te gaan met mensen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland en van Schiphol zelf. Ook daar was frustratie duidelijk te zien.

Meer dan honderd omwonenden zaten vanavond in de sportkantine van de Legmeervogels. Eerst om te luisteren naar toespraken van Visser en Harald Buijtendijk, expert op het gebied van luchtvaartbeleid in Nederland.

Afgelopen september was een nieuw dieptepunt. Doordat de Kaagbaan in onderhoud was vlogen er volgens metingen maar liefst vijfhonderd vliegtuigen per dag over Uithoorn. Daar tekende de gemeente Uithoorn toen ook bezwaar tegen.

Op momenten liepen de emoties hoog op. “De geloofwaardigheid van Schiphol is tot het vriespunt gedaald,” roept een van de bewoners dwars door de openingsspeech van Visser. Een ander vraagt zich hardop af of ‘Schiphol zich überhaupt wel druk maakt’ over de negatieve gevolgen voor de omwonenden van de luchthaven .

Verbazing is er vooral over de onduidelijkheid die er nog steeds is over de aangekondigde krimp van Schiphol. De regering heeft plannen om de luchthaven te laten krimpen naar een maximum van 452.500 vluchten per jaar, maar de natuurvergunning die eind september aan Schiphol werd verstrekt laat maximaal 500.000 vluchten toe. Welk getal gaat het nu dan worden, vragen de omwonenden zich af.

Minister afwezig

Onbegrip was er ook over het ontbreken van hoogwaardigheidsbekleders. Zowel de directeur van Schiphol, Ruud Sondag, en de directeur van de Luchtverkeersleiding lieten de uitnodiging liggen. Ook de verantwoordelijke minister Harbers, die vorig jaar nog had toegezegd te komen, kwam niet opdagen.

Slechts één Tweede Kamerlid ging in op de uitnodiging die Visser naar de hele Kamer had gestuurd, Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren. Ook de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Uithoorn, Ferry Hoekstra, was aanwezig. Zij staan allebei achter de oproep van de bewoners om Schiphol verder te laten krimpen.

De zuidoosthoek van Schiphol, met onder andere de gemeentes Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen, kwam recent nog in het nieuws. Bewoners moesten gecompenseerd worden omdat tussen 2017 en 2019 bewezen was dat de geluidsoverlast van vliegtuigen. Dat gebeurde volgens die omwonenden zelf echter op ogenschijnlijk willekeurige wijze en met grote verschillen in de uitgekeerde geldbedragen.