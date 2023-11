Wel of geen krimp? Gemeenteraad Aalsmeer protesteert tegen natuurvergunning Schiphol

Raadslid Greta Holtrop, van de initiatief nemende partij Absoluut Aalsmeer, nam in de vergadering als eerste het woord: "We bevinden ons in een stikstof- en klimaatcrisis, dan is het onbegrijpelijk dat aan Schiphol deze vergunning wordt verleend. Wij maken ons grote zorgen over de negatieve effecten die de luchthaven heeft op omwonenden, en daarom is het belangrijk dat we van ons laten horen."

Meteen de volgende dag, afgelopen vrijdag, is namens de hele gemeente een brief gestuurd naar demissionair stikstofminister Christianne van der Wal: "U vergunt meer ruimte dan noodzakelijk is, enige motivatie daartoe ontbreekt. Wij zien in het geheel onze zorgen betreft de gezondheid en leefbaarheid niet terugkomen."

De brief sluit af met 'een dringende oproep om de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners te beschermen en te verbeteren.' De brief werd ondertekend door burgemeester Oude Kotte, tevens verantwoordelijk voor het Schiphol-beleid van de gemeente.

Geen formeel bezwaar

De gemeente Aalsmeer kan niet formeel bezwaar aantekenen tegen de vergunning, omdat ze "geen belanghebbende is." Dat komt omdat de gemeente in 2021 heeft nagelaten officieel haar mening te geven over een vroege schets van de vergunning.

De gemeente Amsterdam heeft halverwege oktober wel formeel bezwaar aangetekend, en heeft daardoor de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen, mocht de minister besluiten dat bezwaar naast zich neer te leggen. Die mogelijkheid heeft de gemeente Aalsmeer niet met dit protest.

De vergunning werd eind september verstrekt door de minister. Schiphol is een van de grootste vervuilers van Nederland. Vanwege de hoge uitstoot van stikstof kocht de luchthaven bijvoorbeeld de stikstofrechten van boeren op. Volgens velen was dat valsspelerij, omdat Schiphol daardoor hun eigen uitstootprobleem zou ontwijken.