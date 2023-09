Woede en opluchting na afgeven natuurvergunning Schiphol

Met de natuurvergunning concludeert de regering in feite dat Schiphol voldoet aan alle opgestelde natuur- en klimaateisen. Dat is tegen het zere been van veel partijen. Niet alleen is Schiphol een van de grootste bronnen van vervuiling in ons land, de luchthaven is ook een belangrijke spil in de stikstofcrisis.

Het leidt tot woede bij zowel klimaat- als boerenorganisaties. "Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen tegen de vervuiling van Schiphol," zeggen onder andere Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Boerenactiegroep Agractie vindt het "wrang en onrechtvaardig" dat de vergunning nu wordt uitgegeven: "Schiphol wordt nog net even voor de verkiezingen gelegaliseerd."

Concrete afspraken

Blijdschap is er, niet geheel verrassend, bij onder andere KLM en de luchtvaartbranche. Ook de Haarlemmermeerse wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken ziet door de vergunning juist meer perspectief op samenwerking: "Het is eindelijk duidelijk wat het maximaal aantal vluchten is dat Schiphol mag afhandelen. Nu kunnen er concrete afspraken over geluidsbelasting en uitstoot worden gemaakt."

In de vergunning staat dat de luchthaven maximaal 500.000 vluchten per jaar mag laten opstijgen en landen. Er wordt al langer gewerkt aan een plan om het aantal vluchten van en naar Schiphol in te perken, onder meer om geluidsoverlast tegen te gaan, maar voor dat plan moest eerst deze vergunning worden verleend.