Wanhopige Uithoornaars blij met steun gemeente in strijd tegen vliegtuigherrie

Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) is blij dat de gemeente Uithoorn Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangesproken op 'overmatige' vliegtuigherrie. Zowel PUSH als de gemeente werd de afgelopen tijd overspoeld met klachten van wanhopige Uithoornaars die slapeloze nachten hadden.

Foto: KLM-toestel stijgt op vanaf Schiphol - ANP/Jeffrey Groeneweg

"Ik had een huilende vader aan de lijn over dat zijn kinderen niet sliepen", vertelt Mirella Visser van PUSH aan NH. Het is slechts een van de vele voorbeelden van wanhopige Uithoornaars die de afgelopen weken overlast ervaarden van laagvliegende vliegtuigen. Dat de inwoners van Uithoorn recent meer last hebben van de herrie van Schiphol is niet gek. Omdat de Kaagbaan in onderhoud was, werden vliegtuigen die deze baan gewoonlijk gebruiken nu over de Aalsmeerbaan geleid. Tel daar een voor de Aalsmeerbaan gunstige windrichting bij op en je hebt een ramprecept voor de oren van de Uithoornaar.

"Het is nog nooit zo erg geweest, het is onleefbaar geworden in Uithoorn" Inwoner Uithoorn

Ook op social media klagen Uithoornaars steen en been over geluidsoverlast door vliegtuigen. "Ze vliegen echt megalaag de laatste tijd, en om de twee minuten. Het is een drama", klaagt iemand in buurtapp Nextdoor. Anderen bevestigen die observatie: "Het is nog nooit zo erg geweest, het is onleefbaar geworden in Uithoorn." Op Twitter wordt ook volop geklaagd: Tekst gaat verder onder tweet.

Visser deed melding bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) om te kijken hoeveel vliegtuigen er per dag nou eigenlijk overvliegen. Op 5 september, tussen 6:30 uur en 23:00 uur, waren dat er bijvoorbeeld meer dan vijfhonderd. Onacceptabel, vindt Visser, en daarom genoeg reden om de gemeente aan te sporen tot actie over te gaan. Brief aan minister "Die heeft brieven gestuurd naar Schiphol zelf en naar minister Harbers van Infrastructuur." In die brieven vraagt de gemeente om minder vliegbewegingen over Uithoorn. Visser vindt het bizar dat bij baanonderhoud alle vliegtuigen over een baan gaan die daar helemaal niet geschikt voor is. "Nu gaat het al weken via onze woonwijken. Als banen in onderhoud zijn, moet het aantal vliegbewegingen gewoon worden teruggebracht."

