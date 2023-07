Schiphol aA nl Schiphol: essentieel of luchtkasteel? - De gevolgen van krimp voor de reiziger

Na meer dan 100 jaar groei stevent Schiphol af op krimp. Vanaf eind volgend jaar wordt het aantal vluchten beperkt van 500.000 naar 440.000 per jaar. De eerste stap naar die krimp wordt al in maart gezet, vanaf dan mag Schiphol nog maar 460.000 vluchten afhandelen. Dit is een forse ingreep om de geluidsoverlast terug te dringen. Tegenstanders van de krimp schreeuwen moord en brand, terwijl voorstanders het nog lang niet genoeg vinden. Presentator Eline Boshuizen buigt zich met experts, reizigers, ondernemers en omwonenden over de huidige staat van Schiphol: essentieel of is het een luchtkasteel?

Presentator Eline Boshuizen en verslaggever Doron Sajet - Dirk Roijaards

In deze eerste van twee afleveringen praat Eline onder meer met vakantiegangers over Schiphol. Zijn zij zich bewust van de krimp van de luchthaven en wat dat voor hen kan betekenen? Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor veel hogere ticketprijzen, want het aanbod wordt met krimp hoe dan ook minder. Wat die beperking voor reizigers zou kunnen betekenen, bespreekt Eline met NH-luchtvaartverslaggever Doron Sajet. In de hangar van Transavia wordt druk gesleuteld aan drie Boeing 737-800's. Die toestellen worden vanaf december dit jaar gefaseerd vervangen door stillere en zuinigere exemplaren van Airbus. Volgens woordvoerder Léon Bogaard is met de volledige vernieuwing van de vloot krimp overbodig en zou krimp bovendien schadelijk zijn voor zowel KLM en Transavia. Verbod op nachtvluchten De twee hebben namelijk een miljardeninvestering gedaan. Krimp zou mogelijk betekenen dat een deel van de vlootvernieuwing moet worden geannuleerd. Omwonenden trekken dan alsnog aan het kortste eind, want dan moet er langer gevlogen worden met de oudere toestellen. Ook het voorstel van Schiphol om nachtvluchten voortaan te verbieden, kan op geen enkele steun van Transavia rekenen. Voor Uithoornaar Mirella Visser is een beperking van het aantal vluchten broodnodig. In de afgelopen 23 jaar is Schiphol flink gegroeid en een groot deel van de vluchten wordt volgens Visser afgehandeld op de nabijgelegen Aalsmeerbaan. Wat haar betreft, komt daar met de krimp gauw een einde aan. 'Minder hinder door aangepaste routes' Luchtverkeersleider José Daenen laat zien hoe er volgens hem samen met omwonenden wordt gekeken hoe er voor minder overlast gezorgd kan worden, door de vliegtuigen met aangepaste routes van en naar Schiphol te laten vliegen.

De eerste uitzending van 'Schiphol: essentieel of luchtkasteel?' wordt vandaag om 17.10 uur op het televisiekanaal van NH uitgezonden, en wordt elk half uur herhaald. Volgende week zondag 6 augustus volgt het tweede en laatste deel.